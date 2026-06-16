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    • Comparten la imagen de una mujer para pedir colaboración a la comunidad si la vieron

    La DDI Pergamino y la Fiscalía Nº 5 difundieron la imagen de una mujer de 43 años cuya averiguación de paradero se investiga desde el lunes.

    16 de junio de 2026 - 09:34
    Valeria Betiana Davalle, de 43 años de edad, vestía un pantalón de algodón color negro y un camperón violeta.

    Valeria Betiana Davalle, de 43 años de edad, vestía un pantalón de algodón color negro y un camperón violeta.

    LA OPINION

    La Justicia y la Policía de Pergamino solicitaron la colaboración de la comunidad para localizar a Valeria Betiana Davalle, una mujer de 43 años cuya averiguación de paradero es investigada por la Fiscalía Nº 5 del Departamento Judicial Pergamino. La Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) difundió una fotografía y una descripción física con el objetivo de obtener información que permita establecer su ubicación actual.

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    La difusión fue solicitada en el marco de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) Nº 16-02-004203-26/00, caratulada “Averiguación de Paradero”, iniciada a partir de una denuncia radicada por un familiar y que actualmente se encuentra bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5 de Pergamino.

    Descripciones físicas

    De acuerdo con la información oficial suministrada por la DDI, la mujer buscada es oriunda de Pergamino y tiene 43 años de edad. Mide aproximadamente 1,55 metros de altura, es de contextura delgada, tez blanca, ojos verdes y cabello rubio largo hasta la altura de los hombros.

    Entre las características particulares que podrían facilitar su identificación, las autoridades indicaron que posee tatuajes en distintas partes del cuerpo, incluyendo ambas manos, el cuello y la espalda.

    Indumentaria que llevaba colocada

    Respecto de la vestimenta que llevaba al momento de ausentarse, se informó que vestía un pantalón de algodón color negro y un camperón violeta.

    Desde la Delegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial de Pergamino remarcaron la importancia de la colaboración ciudadana para reunir datos que puedan resultar útiles en la búsqueda. Por ese motivo, se decidió difundir públicamente la fotografía de la mujer y su descripción física a través de los medios de comunicación y las redes sociales.

    Las actuaciones son llevadas adelante por personal policial especializado, que continúa realizando distintas diligencias para reconstruir los movimientos recientes de la mujer y establecer su paradero.

    Teléfonos de contacto

    Cualquier persona que pueda aportar información sobre Valeria Davalle o que la haya visto en las últimas horas puede comunicarse de inmediato con el servicio de emergencias 911 o con la Delegación Departamental de Investigaciones de Pergamino a los teléfonos 02477-424623 y 02477-429624.

    Las autoridades solicitaron que, ante cualquier dato que pueda contribuir a la investigación, la comunidad se comunique con los canales oficiales para facilitar el avance de las tareas de búsqueda.

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