Ramallo: rechazan obras en una escuela y crecen críticas por el uso del Fondo Educativo

Una fuerte controversia se desató en Ramallo tras el rechazo en el Concejo Deliberante de una minuta de comunicación que solicitaba avanzar con reparaciones urgentes en el edificio donde funcionan la Escuela Primaria N° 25 y la Escuela Secundaria N° 7 de la localidad de El Paraíso.

Una fuerte polémica se generó en la ciudad de Ramallo luego de que el Concejo Deliberante rechazara una iniciativa para realizar obras urgentes en una escuela de El Paraíso. La decisión expuso reclamos históricos por el deterioro edilicio y reactivó cuestionamientos sobre el uso de fondos públicos destinados a educación .

La minuta de comunicación buscaba avanzar con reparaciones en el edificio donde funcionan la Escuela Primaria N° 25 y la Escuela Secundaria N° 7. Según se advirtió, el establecimiento presenta problemas estructurales en el techo que se arrastran desde hace años y que, pese a intervenciones parciales, no fueron resueltos de manera definitiva.

La iniciativa fue impulsada por la concejala Pilar Cuttiani, quien remarcó que el reclamo fue planteado en reiteradas oportunidades en distintos ámbitos institucionales, incluida la Unidad de Gestión Distrital, sin obtener respuestas concretas.

El rechazo del proyecto puso el foco en la utilización de los recursos municipales. Durante la sesión, se cuestionó la decisión de destinar unos 665 millones de pesos del Fondo Educativo al pago de haberes, en lugar de atender necesidades urgentes de infraestructura escolar.

En ese marco, se planteó que una obra clave en El Paraíso demandaría alrededor de 40 millones de pesos, un monto significativamente menor en comparación con otras erogaciones recientes del municipio.

Críticas por prioridades y otros reclamos pendientes

La discusión se amplió al señalar diferencias en las prioridades de gasto. Se mencionó, por ejemplo, el costo de eventos recientes frente a la falta de inversión en infraestructura educativa, lo que generó nuevas críticas hacia la gestión municipal.

A su vez, se sumaron otros reclamos, como demoras en el pago de becas estudiantiles y la falta de avances en la refacción de la cocina de la Escuela Secundaria N° 1, necesaria para la puesta en funcionamiento del comedor escolar.

En este contexto, el caso volvió a instalar el debate sobre la asignación de recursos y la respuesta del Estado frente a demandas consideradas urgentes dentro del sistema educativo local.