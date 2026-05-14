Pérez Millán: Suspenden por un mes a médico de guardia tras una denuncia por mala atención

Las autoridades sanitarias aplicaron una suspensión de un mes sin goce de sueldo al médico de guardia de la Unidad Sanitaria de Pérez Millán, luego de una denuncia pública realizada por una madre que cuestionó la atención recibida por su hijo de 6 años durante la madrugada del pasado sábado.

Las autoridades sanitarias dispusieron la suspensión por 30 días sin goce de sueldo de un médico de guardia de la Unidad Sanitaria de Pérez Millán , tras una denuncia pública por presunta mala atención a un niño de 6 años que había sido llevado al centro asistencial con un cuadro de broncoespasmo y fiebre alta.

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El caso se conoció durante el fin de semana y generó una fuerte repercusión en la comunidad de Pérez Millán y en las redes sociales. La denuncia fue realizada por la madre del menor, quien relató que acudió al centro de salud alrededor de las 2:30 de la madrugada del sábado debido a que su hijo presentaba dificultades respiratorias y fiebre elevada.

Según su testimonio, al llegar a la guardia el profesional de turno reaccionó con molestia por la hora en la que habían concurrido al establecimiento y se dirigió hacia ella en malos términos antes de proceder a la atención del niño.

La mujer expresó públicamente su preocupación por la actitud del médico y cuestionó la falta de empatía ante una situación de urgencia que involucraba a un menor con síntomas que requerían una rápida evaluación.

Investigación interna y sanción al profesional de salud

A raíz de la difusión del caso, las autoridades del sistema de salud local iniciaron una investigación administrativa para determinar lo ocurrido y establecer si existieron irregularidades en la atención brindada.

El director del Hospital José María Gomendio, Martín Gil Miranda, confirmó que el médico fue sancionado con una suspensión de un mes sin goce de haberes. Según explicó, la medida se adoptó luego de comprobarse una “falta de atención” y que el niño no habría sido revisado de manera adecuada.

Desde el área de Salud señalaron que se evaluaron los antecedentes y los informes correspondientes antes de tomar la decisión, con el objetivo de resguardar la calidad del servicio y garantizar una respuesta adecuada a los pacientes que concurren a los centros asistenciales del partido.

Repercusiones y antecedentes del médico suspendido

El profesional sancionado también presta servicios en la localidad de Villa General Savio y en el Hospital Gomendio de Ramallo, por lo que el episodio generó preocupación entre vecinos y usuarios del sistema público de salud.

No obstante, desde las autoridades sanitarias indicaron que se trata del primer reclamo formal de estas características presentado contra el médico, por lo que no existían antecedentes administrativos previos vinculados a situaciones similares.

La decisión de suspender al profesional fue interpretada como una señal de respuesta ante la denuncia y como una medida destinada a reforzar los estándares de atención en los establecimientos de salud pública.

El caso abrió además un debate en la comunidad sobre la importancia del trato humanizado en las guardias médicas, especialmente cuando se trata de niños y de cuadros que pueden generar preocupación y angustia en las familias.

Mientras tanto, la Unidad Sanitaria de Pérez Millán continúa funcionando con normalidad y las autoridades aseguraron que se adoptaron las medidas necesarias para garantizar la cobertura del servicio durante el período en que el profesional permanecerá apartado de sus funciones.