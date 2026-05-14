jueves 14 de mayo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Pérez Millán: Suspenden por un mes a médico de guardia tras una denuncia por mala atención

    La sanción fue aplicada luego que una madre denunciara que su hijo de 6 años no recibió una atención adecuada en la Unidad Sanitaria de Pérez Millán.

    14 de mayo de 2026 - 14:40
    Las autoridades sanitarias aplicaron una suspensión de un mes sin goce de sueldo al médico de guardia de la Unidad Sanitaria de Pérez Millán, luego de una denuncia pública realizada por una madre que cuestionó la atención recibida por su hijo de 6 años durante la madrugada del pasado sábado.

    Las autoridades sanitarias aplicaron una suspensión de un mes sin goce de sueldo al médico de guardia de la Unidad Sanitaria de Pérez Millán, luego de una denuncia pública realizada por una madre que cuestionó la atención recibida por su hijo de 6 años durante la madrugada del pasado sábado.

    Ramallo Ciudad

    Las autoridades sanitarias dispusieron la suspensión por 30 días sin goce de sueldo de un médico de guardia de la Unidad Sanitaria de Pérez Millán, tras una denuncia pública por presunta mala atención a un niño de 6 años que había sido llevado al centro asistencial con un cuadro de broncoespasmo y fiebre alta.

    Lee además
    El PAMI oficializó cambios en las oficinas locales de Ramallo. Ramiro Pérez asumirá en Ramallo y Mauro Petunchi quedará al frente de la dependencia de Pérez Millán, que llevaba casi un año vacante.

    PAMI designó nuevas autoridades en Ramallo y Pérez Millán para normalizar la atención a afiliados
    Un grave accidente laboral en un campo de Arrecifes terminó con la tragedia del fallecimiento de un joven de 25 años de edad, según informó la Secretaría de Seguridad.

    Tragedia en Arrecifes: un joven murió al ser aplastado por una tolva en un campo

    Denuncia por mala atención en la Unidad Sanitaria de Pérez Millán

    El caso se conoció durante el fin de semana y generó una fuerte repercusión en la comunidad de Pérez Millán y en las redes sociales. La denuncia fue realizada por la madre del menor, quien relató que acudió al centro de salud alrededor de las 2:30 de la madrugada del sábado debido a que su hijo presentaba dificultades respiratorias y fiebre elevada.

    Según su testimonio, al llegar a la guardia el profesional de turno reaccionó con molestia por la hora en la que habían concurrido al establecimiento y se dirigió hacia ella en malos términos antes de proceder a la atención del niño.

    La mujer expresó públicamente su preocupación por la actitud del médico y cuestionó la falta de empatía ante una situación de urgencia que involucraba a un menor con síntomas que requerían una rápida evaluación.

    Investigación interna y sanción al profesional de salud

    A raíz de la difusión del caso, las autoridades del sistema de salud local iniciaron una investigación administrativa para determinar lo ocurrido y establecer si existieron irregularidades en la atención brindada.

    El director del Hospital José María Gomendio, Martín Gil Miranda, confirmó que el médico fue sancionado con una suspensión de un mes sin goce de haberes. Según explicó, la medida se adoptó luego de comprobarse una “falta de atención” y que el niño no habría sido revisado de manera adecuada.

    Desde el área de Salud señalaron que se evaluaron los antecedentes y los informes correspondientes antes de tomar la decisión, con el objetivo de resguardar la calidad del servicio y garantizar una respuesta adecuada a los pacientes que concurren a los centros asistenciales del partido.

    Repercusiones y antecedentes del médico suspendido

    El profesional sancionado también presta servicios en la localidad de Villa General Savio y en el Hospital Gomendio de Ramallo, por lo que el episodio generó preocupación entre vecinos y usuarios del sistema público de salud.

    No obstante, desde las autoridades sanitarias indicaron que se trata del primer reclamo formal de estas características presentado contra el médico, por lo que no existían antecedentes administrativos previos vinculados a situaciones similares.

    La decisión de suspender al profesional fue interpretada como una señal de respuesta ante la denuncia y como una medida destinada a reforzar los estándares de atención en los establecimientos de salud pública.

    El caso abrió además un debate en la comunidad sobre la importancia del trato humanizado en las guardias médicas, especialmente cuando se trata de niños y de cuadros que pueden generar preocupación y angustia en las familias.

    Mientras tanto, la Unidad Sanitaria de Pérez Millán continúa funcionando con normalidad y las autoridades aseguraron que se adoptaron las medidas necesarias para garantizar la cobertura del servicio durante el período en que el profesional permanecerá apartado de sus funciones.

    Temas
    Seguí leyendo

    PAMI designó nuevas autoridades en Ramallo y Pérez Millán para normalizar la atención a afiliados

    Tragedia en Arrecifes: un joven murió al ser aplastado por una tolva en un campo

    De San Pedro a Brasil: El buque Lolita cargará 33 mil toneladas de trigo y partirá desde el puerto

    Arrecifes: dos detenidos tras allanamientos por el robo al párroco de la Parroquia San José

    Semana de la Miel: San Pedro realizará una jornada para difundir la apicultura y promover el consumo

    La Carrera Rotaria de San Pedro recaudó más de $1,1 millones para impulsar el Vacunatorio Móvil

    Villa Ramallo: Club Marinero Panno, memoria, compromiso y una nueva etapa institucional

    Salto avanza con el plan de recuperación vial y ya intervino más de 80 cuadras en la ciudad

    San Pedro ajusta la zonificación para destrabar la aprobación provincial del uso del suelo

    Le robaron al cura de Arrecifes mientras celebraba misa en la parroquia San José

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Personal policial realizó este miércoles tres allanamientos simultáneos en la ciudad de Arrecifes, en el marco de la investigación por el robo sufrido el pasado 10 de mayo por el cura párroco de la Parroquia San José.

    Arrecifes: dos detenidos tras allanamientos por el robo al párroco de la Parroquia San José

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    No utilizar hornallas, hornos o braseros para calefaccionar ambientes cerrados sin ventilación cruzada. Las estufas sin salida al exterior representan otro factor de riesgo importante.
    Salud y bienestar

    Frío y calefacción: cómo prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono
    Las autoridades sanitarias aplicaron una suspensión de un mes sin goce de sueldo al médico de guardia de la Unidad Sanitaria de Pérez Millán, luego de una denuncia pública realizada por una madre que cuestionó la atención recibida por su hijo de 6 años durante la madrugada del pasado sábado.

    Pérez Millán: Suspenden por un mes a médico de guardia tras una denuncia por mala atención

    El Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro informó que arribará en las próximas horas el buque Lolita a la terminal local.

    De San Pedro a Brasil: El buque Lolita cargará 33 mil toneladas de trigo y partirá desde el puerto

    YPF ajustó otra vez sus precios y la nafta Premium se acerca a los $2.300.

    San Nicolás: YPF aumentó los combustibles, cuánto cuesta la nafta y el gasoil en estaciones de servicio

    Personal policial realizó este miércoles tres allanamientos simultáneos en la ciudad de Arrecifes, en el marco de la investigación por el robo sufrido el pasado 10 de mayo por el cura párroco de la Parroquia San José.

    Arrecifes: dos detenidos tras allanamientos por el robo al párroco de la Parroquia San José