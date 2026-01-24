sábado 24 de enero de 2026
    • Ramallo: Operativo especial de tránsito por el festival Rock del País en el Paseo Viva El Río

    La Municipalidad de Ramallo detalló los cortes, accesos y horarios del operativo vial que se aplicará este sábado durante el festival Rock del País.

    24 de enero de 2026 - 12:46
    Las autoridades solicitaron a los conductores respetar la señalización y las indicaciones del personal afectado.

    Las autoridades solicitaron a los conductores respetar la señalización y las indicaciones del personal afectado.

    Ramallo Ciudad

    La Municipalidad de Ramallo informó que este sábado se desplegará un operativo especial de tránsito en el Paseo Viva El Río “Leandro Mansilla”, con motivo del festival Rock del País. El esquema contempla cortes, accesos controlados y restricciones horarias para ordenar la circulación y garantizar la seguridad del público asistente.

    Desde el viernes 23 de enero, la ciudad desplegará una agenda recreativa y cultural con un concurso de pesca, un festival de rock y propuestas gratuitas para toda la familia, con epicentro en el Paseo Viva el Río y el parador municipal.

    Ramallo propone un fin de semana en la costa con pesca, rock y actividades culturales
    El piloto de motocross de Ramallo, Tomás Matkovich, emprenderá en los próximos días un nuevo y exigente desafío deportivo al sumarse al Campeonato Brasileño de Motocross, una de las competencias más prestigiosas del mundo.

    Ramallo: El motociclista Tomás Matkovich da el salto y correrá el Campeonato Brasileño de Motocross

    Cómo será el ingreso vehicular al Paseo Viva El Río

    Según precisaron desde el Municipio, el operativo comenzará a las 7 de la mañana y el ingreso de vehículos estará habilitado exclusivamente por calle Oliva. La única avenida autorizada para circular será la paralela al complejo de cabañas, mientras que la calle paralela al río quedará reservada únicamente para el tránsito peatonal durante toda la jornada.

    Las autoridades remarcaron que esta medida busca evitar congestionamientos en la zona costera y facilitar el desplazamiento seguro de los asistentes al evento musical.

    Restricciones horarias y circulación interna durante el festival

    Una vez dentro del predio, los vehículos podrán retirarse libremente hasta las 11. A partir de ese horario, el tránsito quedará limitado únicamente al ingreso, sin posibilidad de salida hasta la noche. Esta disposición responde a la necesidad de mantener despejadas las vías internas mientras se desarrolla el festival.

    Desde la organización aclararon que el estacionamiento estará ubicado al final del Complejo de Cabañas, en el sector de pesca del Paseo Viva El Río, espacio que fue acondicionado especialmente para recibir a los automóviles.

    Salida habilitada y recomendaciones de seguridad vial

    Además, se informó que desde las 23 quedará prohibido el ingreso de vehículos al predio, habilitándose únicamente la salida por la avenida paralela al complejo de cabañas, que funcionará como vía exclusiva de egreso.

    Por último, las autoridades municipales solicitaron a los conductores respetar la señalización dispuesta y seguir las indicaciones del personal afectado al operativo, con el objetivo de garantizar el orden, la seguridad vial y el normal desarrollo del festival Rock del País.

