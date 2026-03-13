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    • Pergamino Básquet sale a pelear por un triunfo clave ante Racing de Avellaneda

    A las 20:30 afronta otro partido determinante en la recta final de la Fase Regular de la Liga Argentina, con la necesidad de ganar para salir del último puesto.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    13 de marzo de 2026 - 06:44
    Busca dar el golpe. Pergamino Básquet afrontará en Avellaneda otra partido clave en la lucha por evitar el último puesto de la Conferencia Sur.

    Busca dar el golpe. Pergamino Básquet afrontará en Avellaneda otra partido clave en la lucha por evitar el último puesto de la Conferencia Sur.

    PRENSA PERGAMINO BASQUET

    Pergamino Básquet afrontará este viernes un compromiso de gran importancia en el tramo final de la temporada de la Liga Argentina. Desde las 20:30 visitará a Racing de Avellaneda por la Conferencia Sur, en lo que será su antepenúltima presentación en la Fase Regular.

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    El equipo dirigido por Daniel Maffei atraviesa un momento decisivo en la lucha por la permanencia. Con un récord de 6 triunfos y 23 derrotas, ocupa el último puesto de la tabla, posición que deberá evitar al finalizar la fase para mantenerse en la categoría. En ese escenario, cada partido se vuelve determinante y el conjunto pergaminense intentará dar un golpe en condición de visitante frente a un rival que pelea en la zona media de la tabla.

    Lucha por evitar el último lugar

    La pelea por no terminar en el fondo de la tabla tiene como protagonistas principales a Pergamino Básquet y Deportivo Norte de Armstrong. El equipo santafesino registra 6 victorias y 22 derrotas, apenas una diferencia en la columna de caídas respecto al conjunto pergaminense.

    Esa paridad anticipa una definición muy ajustada en las últimas fechas. Además, ambos equipos se enfrentarán en la última jornada de la Fase Regular, un partido que, de mantenerse la actual situación, podría convertirse en decisivo para determinar quién ocupa el último lugar de la Conferencia Sur. Por eso, ganar en Avellaneda aparece como un objetivo clave para el conjunto de la ciudad, que buscará mejorar su registro y llegar con mayores posibilidades al cierre del torneo.

    Un rival que busca consolidarse

    El desafío no será sencillo. Racing de Avellaneda atraviesa una campaña equilibrada y se ubica décimo en la tabla con un récord de 14 triunfos y 14 derrotas, manteniéndose en la pelea por consolidarse dentro de los puestos de playoffs.

    El equipo de Avellaneda llega además con un resultado positivo en su última presentación. El pasado viernes derrotó como local a Quilmes de Mar del Plata por 79 a 64, mostrando solidez defensiva y eficacia en ataque. Con ese antecedente, la Academia intentará aprovechar la localía para seguir sumando y afianzarse en la tabla, mientras que Pergamino Básquet intentará sorprender y llevarse una victoria de gran valor.

    Como llega Pergamino Básquet

    El equipo de la ciudad viene de caer el martes 3 en el Coliseo del Boulevard frente a Ciclista Juninense por 85 a 59. En ese encuentro el conjunto dirigido por el “Loro” Maffei mostró resistencia durante el primer tiempo, pero el local marcó diferencias en el tercer cuarto y terminó cerrando el partido con autoridad.

    Esa derrota llegó pocos días después de una noche especial: el sábado anterior, en el estadio Ricardo “Dorado” Merlo, Pergamino Básquet había logrado un triunfo muy necesario al vencer 87 a 72 a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Aquella victoria permitió cortar una racha adversa de 13 derrotas consecutivas y significó además el regreso al triunfo luego de 51 días, lo que representó un importante alivio en lo anímico.

    Un cierre de calendario exigente

    Luego del compromiso de este viernes en Avellaneda, Pergamino Básquet afrontará dos partidos más para completar su participación en la Fase Regular. El primero será el sábado 21, cuando reciba en el estadio “Ricardo ‘Dorado’ Merlo” a Provincial de Rosario, uno de los equipos más sólidos de la Liga Argentina y actual líder con un récord de 21 triunfos y 7 derrotas.

    Posteriormente llegará el cierre del calendario, previsto para el miércoles 25 de marzo, cuando el conjunto pergaminense visite a Deportivo Norte en el estadio “Jorge Ferrero” de Armstrong. Con el panorama actual, ese encuentro aparece como una verdadera final por la permanencia, ya que podría definir cuál de los dos equipos termina en el último lugar de la Conferencia Sur.

    El calendario de Deportivo Norte

    El conjunto santafesino, que perdió el miércoles de local ante El Talar por 75 a 68, aún tiene cuatro partidos por disputar antes del cierre de la Fase Regular. El primero será el domingo próximo, cuando reciba a Rocamora. Luego, el martes 17, visitará a Provincial de Rosario. Posteriormente volverá a jugar en su estadio el viernes 20, frente a Racing de Avellaneda, y finalmente cerrará su participación el miércoles 25 de marzo frente a Pergamino Básquet.

    Este calendario, con varios compromisos todavía por delante, también influirá en la definición de la parte baja de la tabla, ya que cada resultado puede modificar el panorama en la lucha por evitar el último puesto.

    Partido clave ante Racing

    En ese contexto, Pergamino Básquet sabe que el partido de este viernes puede tener un peso importante en la recta final del campeonato. Un triunfo en Avellaneda le permitiría mejorar su situación en la tabla y llegar con mayor margen al tramo decisivo de la temporada. Con tres partidos por disputar y la permanencia en juego, el equipo de la ciudad afronta una serie de encuentros en los que cada resultado puede resultar determinante para su futuro en la Liga Argentina.

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