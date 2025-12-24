miércoles 24 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Ramallo: Giammaria cuestionó el Presupuesto 2026 y el Código Tributario

    Cecilia Giammaria criticó la aprobación de las ordenanzas en Ramallo y advirtió que el ajuste fiscal se traslada a los vecinos, sin debate ni información clara.

    24 de diciembre de 2025 - 12:47
    La presidenta del bloque Hechos, Cecilia Giammaria, criticó la aprobación de las ordenanzas por considerar que avanzaron sin información suficiente ni debate, con aumentos que trasladan la carga fiscal a los vecinos de Ramallo.

    La presidenta del bloque Hechos, Cecilia Giammaria, criticó la aprobación de las ordenanzas por considerar que avanzaron sin información suficiente ni debate, con aumentos que trasladan la carga fiscal a los vecinos de Ramallo.

    Google

    La presidenta del bloque Hechos en el Concejo Deliberante de Ramallo, Cecilia Giammaria, cuestionó con dureza la aprobación del Presupuesto Municipal 2026 y del nuevo Código Tributario, al considerar que ambas ordenanzas avanzaron sin la información necesaria, con escaso debate y con un fuerte impacto en el bolsillo de los vecinos.

    Lee además
    Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran una pelea de gran violencia ocurrida presuntamente tras un baile de egresados

    Ramallo: Violenta pelea entre jóvenes tras un baile de egresados generó alarma
    La organización Unidos por la Vida y el Medio Ambiente (UPVA), junto a vecinas y vecinos de Costa Pobre, denunció penalmente el avance del proyecto denominado “Puerto Multimodal Ramallo” y advirtió sobre graves responsabilidades del Municipio de Ramallo, del intendente Mauro Poletti y de concejales del bloque oficialista.

    Costa Pobre: la Justicia investiga al Municipio de Ramallo por el avance del Puerto Multimodal

    Críticas al Presupuesto 2026 y el aumento del gasto

    Giammaria sostuvo que el bloque rechazó el Presupuesto 2026 porque presenta un incremento del 67% respecto al ejercicio anterior, muy por encima de cualquier proyección inflacionaria. Según explicó, ese aumento está directamente ligado al nuevo Código Tributario y representa una mayor carga fiscal para los contribuyentes. “Esa diferencia sale del bolsillo de los vecinos”, remarcó, al advertir que se trata de una misma lógica de recaudación.

    Cuestionamientos al Código Tributario y las tasas municipales

    Uno de los puntos más críticos fue el esquema de tasas vinculadas a la red vial. La concejala afirmó que el sector rural termina pagando dos veces por el mismo concepto, a través de la tasa de red vial y la de mantenimiento vial, equivalente al 2% del consumo de combustible. “No hay un servicio claro asociado ni un plan de obras. Es un impuesto encubierto, y el municipio no puede cobrar impuestos, solo tasas”, señaló.

    Falta de transparencia y reclamos por servicios

    Giammaria también cuestionó la falta de precisiones sobre el destino de los fondos recaudados y la ausencia de detalles en materia de obras públicas. Indicó que el presupuesto prevé ingresos muy superiores a los gastos en determinadas áreas sin explicar su destino. Además, rechazó el argumento oficial de que el ajuste recae sobre los sectores de mayores recursos y aseguró que afecta a todos los vecinos, mientras persisten reclamos por limpieza, mantenimiento urbano y servicios básicos.

    Temas
    Seguí leyendo

    Ramallo: Violenta pelea entre jóvenes tras un baile de egresados generó alarma

    Costa Pobre: la Justicia investiga al Municipio de Ramallo por el avance del Puerto Multimodal

    Ramallo: Museo Municipal reabrió sus puertas luego de su restauración y volvió a ser un punto cultural clave

    Presupuesto 2026 en Ramallo: sube fuerte el gasto y la oposición denuncia falta de debate

    Ramallo: La Justicia ordenó frenar las obras en Costa Pobre por falta de estudios ambientales

    Ramallo: Finalizó el Curso de Elaboración de Conservas en Villa General Savio

    Formación y empleo: Ramallo egresó a la primera promoción del Curso de Electricidad Industrial

    Ramallo: Fuerte queja vecinal por la remoción del único acceso en Costa Pobre

    Vecinos de Ramallo y Villa Ramallo reclaman por calles intransitables y desagües sin mantenimiento

    Ramallo: Cerraron las inscripciones universitarias con una jornada especial en Pérez Millán

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Personal de la Comisaría local, en un trabajo conjunto con las áreas de Inspección y Tránsito de la Municipalidad de San Pedro, desplegó durante la madrugada de hoy un operativo de control vehicular y de personas que culminó con la incautación de un automóvil por diversas irregularidades.

    Operativo de control en San Pedro: secuestran vehículos por alcoholemia y otras infracciones

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Egresados, docentes y autoridades juntos tras la ceremonia de entrega de diplomas.

    ATFA cerró el ciclo lectivo en Pergamino con la entrega de diplomas

    Por Fernando Bongiovanni
    En Pergamino la recomendación es clara: tener un plan B bajo techo para esta Nochebuena.

    Navidad con clima inestable en Pergamino: ¿Mesa adentro o afuera en la noche del 24?

    Vecino gana más de 41 Millones de Pesos en Bingo Oasis de Zárate

    Récord histórico en Zárate: un vecino ganó más de $41 millones en Bingo Oasis

    Como cada año, los fieles se acercarán a las parroquias y capillas para adorar al Niño Dios.

    Navidad en Pergamino: intensa actividad litúrgica en los templos de la ciudad

    La presidenta del bloque Hechos, Cecilia Giammaria, criticó la aprobación de las ordenanzas por considerar que avanzaron sin información suficiente ni debate, con aumentos que trasladan la carga fiscal a los vecinos de Ramallo.

    Ramallo: Giammaria cuestionó el Presupuesto 2026 y el Código Tributario