Ramallo: Giammaria cuestionó el Presupuesto 2026 y el Código Tributario

La presidenta del bloque Hechos, Cecilia Giammaria, criticó la aprobación de las ordenanzas por considerar que avanzaron sin información suficiente ni debate, con aumentos que trasladan la carga fiscal a los vecinos de Ramallo. Google

La presidenta del bloque Hechos en el Concejo Deliberante de Ramallo, Cecilia Giammaria, cuestionó con dureza la aprobación del Presupuesto Municipal 2026 y del nuevo Código Tributario, al considerar que ambas ordenanzas avanzaron sin la información necesaria, con escaso debate y con un fuerte impacto en el bolsillo de los vecinos.

Críticas al Presupuesto 2026 y el aumento del gasto Giammaria sostuvo que el bloque rechazó el Presupuesto 2026 porque presenta un incremento del 67% respecto al ejercicio anterior, muy por encima de cualquier proyección inflacionaria. Según explicó, ese aumento está directamente ligado al nuevo Código Tributario y representa una mayor carga fiscal para los contribuyentes. “Esa diferencia sale del bolsillo de los vecinos”, remarcó, al advertir que se trata de una misma lógica de recaudación.

Cuestionamientos al Código Tributario y las tasas municipales Uno de los puntos más críticos fue el esquema de tasas vinculadas a la red vial. La concejala afirmó que el sector rural termina pagando dos veces por el mismo concepto, a través de la tasa de red vial y la de mantenimiento vial, equivalente al 2% del consumo de combustible. “No hay un servicio claro asociado ni un plan de obras. Es un impuesto encubierto, y el municipio no puede cobrar impuestos, solo tasas”, señaló.

Falta de transparencia y reclamos por servicios Giammaria también cuestionó la falta de precisiones sobre el destino de los fondos recaudados y la ausencia de detalles en materia de obras públicas. Indicó que el presupuesto prevé ingresos muy superiores a los gastos en determinadas áreas sin explicar su destino. Además, rechazó el argumento oficial de que el ajuste recae sobre los sectores de mayores recursos y aseguró que afecta a todos los vecinos, mientras persisten reclamos por limpieza, mantenimiento urbano y servicios básicos.

Compartí esta nota en redes sociales:





