Pérez Millán: ArreBeef redefine su estrategia tras freno a exportaciones a China

El frigorífico ArreBeef, con planta en la localidad de Pérez Millán, atraviesa un escenario complejo luego de la interrupción de sus exportaciones hacia China, su principal destino comercial.

El frigorífico ArreBeef, ubicado en Pérez Millán , partido de Ramallo enfrenta un escenario desafiante tras la interrupción de sus exportaciones a China , su principal mercado. La situación lo obliga a redefinir su estrategia comercial mientras busca sostener la producción y preservar los puestos de trabajo en la región.

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La suspensión de los envíos se produjo luego de que autoridades sanitarias detectaran residuos de un antibiótico prohibido en un embarque destinado al país asiático. Este tipo de sanciones, enmarcadas en estrictos controles internacionales, genera consecuencias inmediatas en la dinámica productiva y comercial de las empresas exportadoras.

En el caso de ArreBeef, la pérdida de su principal destino externo implicó una reducción en el ritmo de faena y la implementación de suspensiones laborales. Esto encendió señales de alerta tanto dentro de la planta como en la comunidad de Pérez Millán.

La localidad de Pérez Millán, en el partido de Ramallo, mantiene una fuerte dependencia del frigorífico, que representa una fuente clave de empleo directo e indirecto. Por eso, cualquier alteración en su actividad repercute de manera inmediata en la economía local.

La merma en la producción no solo afecta a los trabajadores de la planta, sino también a proveedores, transportistas y comercios vinculados a la cadena cárnica, profundizando la preocupación en toda la región.

Búsqueda de nuevos mercados para sostener la producción

En este contexto, la participación del titular de la empresa, Hugo Borrell, en una reunión en Casa Rosada junto a autoridades nacionales forma parte de una estrategia orientada a abrir nuevos mercados internacionales.

Entre las acciones previstas se destaca la “Semana de la Carne Argentina”, una misión comercial que se desarrollará en Estados Unidos con el objetivo de generar vínculos con importadores y ampliar oportunidades de negocio. Para ArreBeef, este destino aparece como una alternativa para compensar la caída de exportaciones a China.

Mientras continúan las gestiones para revertir la suspensión, el principal desafío de la firma es sostener su actividad productiva y su rol como motor económico de Pérez Millán, clave para la estabilidad laboral de numerosas familias de la zona.