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    La nueva función de WhatsApp para no perderse ningún partido de la Copa Mundial de Fútbol

    Se trata de una herramienta de WhatsApp diseñada para centralizar noticias, resultados y contenidos relacionados con la máxima cita del fútbol internacional.

    1 de junio de 2026 - 17:00
    La nueva función de WhatsApp de cara a la Copa Mundial de Fútbol.

    La nueva función de WhatsApp de cara a la Copa Mundial de Fútbol.

    NA

    La aplicación WhatsApp presentó una nueva función que será un espacio especial para los fanáticos del fútbol, ya que, está dedicado a la Copa Mundial de Fútbol de Estados Unidos, Canadá y México 2026 y permitirá seguir partidos, resultados y noticias en tiempo real desde la propia aplicación de mensajería.

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    Se trata de Football Center 2026, herramienta que fue diseñada para centralizar noticias, resultados y contenidos relacionados con la máxima cita del fútbol internacional dentro de la propia aplicación, según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

    En tanto, se indicó que la nueva función comenzó a aparecer en algunos dispositivos y la plataforma la incorporó dentro del directorio de Canales y la pestaña de Actualizaciones, con el objetivo de concentrar toda la información vinculada al torneo que comenzará la próxima semana.

    Según indicó la compañía, la nueva herramienta busca ofrecer una experiencia más completa para quienes desean seguir la competencia sin necesidad de salir de la aplicación.

    Cómo es la nueva función de WhatsApp

    El Football Center 2026 tiene como objetivo ofrecer la cobertura en vivo de los partidos con actualizaciones minuto a minuto sobre goles, cambios, incidencias y estadísticas, a la vez que incluirá noticias oficiales emitidas por selecciones nacionales que participan del Mundial y organismos vinculados al torneo.

    También, los usuarios podrán acceder a contenidos exclusivos, como videos, imágenes y análisis compartidos por clubes, periodistas y creadores asociados a la plataforma, ya que, la propuesta busca además facilitar el seguimiento de los equipos nacionales, medios deportivos y comunidades dedicadas a la competencia.

    En tanto, otra de las características será la incorporación de comunidades y espacios de intercambio donde los simpatizantes podrán debatir sobre los partidos y compartir opiniones durante el desarrollo de la competencia y esta iniciativa se suma a otras acciones recientes de Meta para acercarse al público amante del fútbol.

    Según se informó, la implementación de esta nueva función ya comenzó tanto en dispositivos Android como iPhone, aunque su llegada será progresiva y podría demorar algunos días o semanas según la región. (NA)

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