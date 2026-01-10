Ramallo: el asfalto del barrio Don Antonio no resistió seis meses y crece la queja vecinal

La imagen se viralizó en las últimas horas y encendió la bronca vecinal: el pavimento inaugurado en septiembre de 2025 en el barrio Don Antonio, en Villa Ramallo, ya se encuentra visiblemente deteriorado. El Norte

La imagen comenzó a circular en redes sociales y despertó la queja vecinal en el barrio Don Antonio, de Villa Ramallo. El asfalto inaugurado hace menos de seis meses ya muestra un deterioro significativo, con una extensa grieta en la calle Buenos Aires que volvió a poner en debate la calidad de las obras públicas recientes.

Asfalto deteriorado en Villa Ramallo: una obra reciente bajo la lupa Según relataron vecinos del barrio, la rotura se extiende a lo largo de casi 50 metros, entre las calles Riva y Kennedy. La obra había sido presentada en septiembre de 2025 como parte de un plan integral de asfaltado que incluía 19 cuadras, con una inversión anunciada de 150 millones de pesos y la incorporación de luminarias LED.

Reclamos vecinales y críticas a la gestión municipal El malestar se dirige principalmente a la gestión del intendente Mauro Poletti y al área de Obras Públicas. Vecinos consultados expresaron dudas sobre la calidad de los materiales y la ejecución, y señalaron que varias de las mejoras prometidas no se concretaron. Si bien se trata de reclamos vecinales y no de determinaciones oficiales, el descontento se intensificó con el deterioro prematuro del pavimento.

Calidad de obra pública y dudas sobre la planificación Especialistas en infraestructura vial sostienen que fisuras tempranas pueden estar asociadas a fallas en la base, la compactación o el control de obra. En un contexto de recursos limitados, el caso del barrio Don Antonio reabre el debate sobre la planificación, la supervisión técnica y la necesidad de garantizar obras duraderas que respondan a las expectativas de los vecinos.

