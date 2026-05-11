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    • Baradero: Taller gratuito de inglés y apoyo escolar para adolescentes en la Casa de las Juventudes

    En Baradero la propuesta está dirigida a jóvenes de 14 a 17 años y combina aprendizaje del idioma con acompañamiento escolar en un espacio dinámico y gratuito.

    11 de mayo de 2026 - 10:33
    La Casa de las Juventudes invita a participar del Taller de Inglés y Apoyo Escolar, una propuesta gratuita destinada a jóvenes de entre 14 y 17 años, orientada a fortalecer el aprendizaje del idioma de manera dinámica, accesible y acompañada.

    La Casa de las Juventudes invita a participar del Taller de Inglés y Apoyo Escolar, una propuesta gratuita destinada a jóvenes de entre 14 y 17 años, orientada a fortalecer el aprendizaje del idioma de manera dinámica, accesible y acompañada.

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    La Casa de las Juventudes de la ciudad de Baradero lanzó una nueva propuesta educativa destinada a adolescentes de entre 14 y 17 años que deseen mejorar su nivel de inglés y reforzar contenidos escolares. El taller es gratuito y ofrece un acompañamiento personalizado para que los participantes puedan aprender de manera práctica y entretenida.

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    Un espacio gratuito para aprender inglés de forma dinámica en Baradero

    El Taller de Inglés y Apoyo Escolar fue diseñado para brindar a los jóvenes herramientas que les permitan fortalecer el aprendizaje del idioma a través de actividades participativas y recursos didácticos innovadores. La iniciativa combina el estudio del inglés con el acompañamiento escolar, lo que representa una oportunidad valiosa para quienes necesitan apoyo en la materia durante el nivel secundario.

    Durante las clases se utilizarán materiales audiovisuales, textos literarios, canciones y ejercicios interactivos que facilitarán la incorporación del idioma de manera natural. Esta metodología busca estimular la participación activa y generar un ambiente de aprendizaje ameno y motivador.

    Uno de los aspectos más destacados de la propuesta es que no se requiere contar con conocimientos avanzados de inglés. Si bien se trabajará sobre los contenidos que los estudiantes ya hayan visto en la escuela, el taller está pensado para adaptarse a diferentes niveles y necesidades.

    Apoyo escolar personalizado para estudiantes secundarios

    Además de enfocarse en el desarrollo de habilidades de conversación, comprensión lectora y producción escrita, el taller ofrecerá un espacio de apoyo escolar para reforzar temas específicos del programa de inglés del secundario.

    Cada participante podrá plantear dudas, repasar contenidos y recibir orientación según sus necesidades particulares. De esta manera, el taller no solo apunta al aprendizaje del idioma, sino también a mejorar el desempeño académico y la confianza de los estudiantes frente a la materia.

    La propuesta resulta especialmente útil para quienes buscan prepararse para evaluaciones, recuperar conceptos o adquirir mayor seguridad en el uso del inglés, una herramienta cada vez más importante en los ámbitos académico y laboral.

    Días, horarios y lugar del taller en la Casa de las Juventudes

    Las actividades se desarrollarán todos los miércoles en dos turnos, para facilitar la participación de los adolescentes según su disponibilidad horaria.

    Los horarios serán:

    • De 10:00 a 11:00 horas.
    • De 16:00 a 17:00 horas.

    El taller se llevará a cabo en la Casa de las Juventudes, un espacio que continúa promoviendo iniciativas educativas, culturales y recreativas destinadas a acompañar el crecimiento y la formación de los jóvenes de la comunidad.

    Con esta nueva propuesta, la institución reafirma su compromiso con la educación y la inclusión, brindando oportunidades gratuitas para que los adolescentes incorporen conocimientos y fortalezcan sus trayectorias escolares en un entorno participativo y estimulante.

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