Ramallo: Cerraron las inscripciones universitarias con una jornada especial en Pérez Millán

El Centro Universitario de Ramallo cerró las inscripciones a sus carreras con una jornada especial en Pérez Millán y proyecta una matrícula cercana a 900 estudiantes.

El Centro Universitario del Partido de Ramallo cerró esta semana las inscripciones a sus carreras universitarias, en el marco de un proceso que incluyó una jornada especial en la localidad de Pérez Millán, pensada para facilitar el acceso a la educación superior a vecinos y vecinas del distrito.

Jornada especial para ampliar el acceso educativo La instancia presencial se desarrolló el lunes en el Centro Vacunatorio de Pérez Millán, ubicado sobre avenida Manfredi, frente a la plaza principal. La atención se realizó en doble turno, con horarios por la mañana y una franja extendida por la tarde, especialmente diseñada para quienes trabajan durante el día y tienen dificultades para trasladarse a la ciudad cabecera.

Oferta universitaria en crecimiento en Ramallo Actualmente, el Centro Universitario del Partido de Ramallo ofrece 54 carreras, consolidando una propuesta académica en constante expansión. En este sentido, la reciente firma de un convenio con la Universidad de la Marina Mercante permitió sumar nuevas carreras estratégicas vinculadas al desarrollo productivo, industrial y portuario de la región.

Modalidad de cursada y proyección de matrícula Entre las nuevas propuestas se destacan diversas ingenierías, carreras de logística, comercio internacional y formaciones navales. Cerca del 95% de las carreras se dictan de manera virtual, mientras que otras combinan clases online con prácticas presenciales. Actualmente cursan unos 360 estudiantes y se proyecta alcanzar una matrícula cercana a 900 personas.

