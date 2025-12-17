miércoles 17 de diciembre de 2025
    • Ramallo: Cerraron las inscripciones universitarias con una jornada especial en Pérez Millán

    El Centro Universitario de Ramallo finalizó el período de inscripción tras una jornada presencial y proyecta una matrícula cercana a 900 estudiantes.

    17 de diciembre de 2025 - 17:17
    El Centro Universitario de Ramallo cerró las inscripciones a sus carreras con una jornada especial en Pérez Millán y proyecta una matrícula cercana a 900 estudiantes.

    El Centro Universitario de Ramallo cerró las inscripciones a sus carreras con una jornada especial en Pérez Millán y proyecta una matrícula cercana a 900 estudiantes.

    Google

    El Centro Universitario del Partido de Ramallo cerró esta semana las inscripciones a sus carreras universitarias, en el marco de un proceso que incluyó una jornada especial en la localidad de Pérez Millán, pensada para facilitar el acceso a la educación superior a vecinos y vecinas del distrito.

    Jornada especial para ampliar el acceso educativo

    La instancia presencial se desarrolló el lunes en el Centro Vacunatorio de Pérez Millán, ubicado sobre avenida Manfredi, frente a la plaza principal. La atención se realizó en doble turno, con horarios por la mañana y una franja extendida por la tarde, especialmente diseñada para quienes trabajan durante el día y tienen dificultades para trasladarse a la ciudad cabecera.

    Oferta universitaria en crecimiento en Ramallo

    Actualmente, el Centro Universitario del Partido de Ramallo ofrece 54 carreras, consolidando una propuesta académica en constante expansión. En este sentido, la reciente firma de un convenio con la Universidad de la Marina Mercante permitió sumar nuevas carreras estratégicas vinculadas al desarrollo productivo, industrial y portuario de la región.

    Modalidad de cursada y proyección de matrícula

    Entre las nuevas propuestas se destacan diversas ingenierías, carreras de logística, comercio internacional y formaciones navales. Cerca del 95% de las carreras se dictan de manera virtual, mientras que otras combinan clases online con prácticas presenciales. Actualmente cursan unos 360 estudiantes y se proyecta alcanzar una matrícula cercana a 900 personas.

    Temas
    El presidente de Ternium Argentina, Martín Berardi, cuestionó la presión fiscal municipal en Ramallo y advirtió sobre el impacto de las tasas locales en la industria y el empleo.

    Ternium alerta por las tasas municipales en Ramallo: "Terminamos el año muy complicados"

    El Centro Universitario de Ramallo cerró las inscripciones a sus carreras con una jornada especial en Pérez Millán y proyecta una matrícula cercana a 900 estudiantes.

    Ramallo: Cerraron las inscripciones universitarias con una jornada especial en Pérez Millán

    Se trata de una propuesta que combina la tendencia global del smash con uno de los sabores más reconocidos de la cocina veraniega. 

    La "Caesar Burger", la nueva tendencia gastronómica para el verano

