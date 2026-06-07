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    Eduardo Viti Correa presentará su nueva novela Lo oscuro del agua en Mojuper

    La obra de Eduardo Viti Correa, editada por El Pan de Aquí, será presentada el viernes 12 de junio con la participación del escritor Rafael Restaino.

    7 de junio de 2026 - 10:00
    Eduardo Viti Correa, autor de Lo oscuro del agua.

    Eduardo Viti Correa, autor de Lo oscuro del agua.

    EL PAN DE AQUI

    El próximo viernes 12 de junio a las 20:30, en el salón principal de Mojuper, ubicado en Joaquín Menéndez 689, será presentada Lo oscuro del agua, la nueva novela del escritor pergaminense Eduardo Viti Correa.

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    La publicación cuenta con ilustraciones de Gustavo Baronio y fue editada por el sello independiente El Pan de Aquí, que junto con Columna 6 y Mojuper auspicia el encuentro cultural.

    La presentación estará a cargo del escritor Rafael Restaino, quien ofrecerá una mirada crítica sobre la obra, mientras que el músico Marcelo Busalachi aportará un acompañamiento artístico que enriquecerá la velada.

    La nueva novela de Viti Correa propone una profunda exploración de la condición humana y de los conflictos existenciales que atraviesan a los individuos en la contemporaneidad. Sobre la obra, sus promotores adelantan: “Una novela en la que se encuentra condensada la angustia existencial, el vacío del hombre contemporáneo dentro de una atmósfera preñada de recuerdos dolorosos. Es una de esas obras literarias que se niegan a entregar su plena significación, su belleza esencial a la primera lectura, solo en reiteradas lecturas iluminan nuevos aspectos y se descubre la magia”.

    Eduardo Viti Correa: Un autor vinculado al arte y la literatura

    La trayectoria artística de Eduardo Viti Correa comenzó en 1988 dentro del ámbito del teatro popular. En aquellos años participó primero como saxofonista y posteriormente como actor, desarrollando una intensa actividad vinculada a distintas expresiones culturales.

    A mediados de la década de 1990, impulsado por su pasión por la lectura, comenzó a escribir sus primeros textos y a consolidar un camino literario propio.

    En 2003 publicó la novela “Breve cronología de ausencias”, obra que más tarde fue adaptada al teatro bajo el título “Río seco”. Años después, en 2017, presentó “Andar las horas”, un volumen que reúne relatos breves y reflexiones. El propio autor suele definirse como un “escritor de llanura, sin caballo”, una expresión que remite tanto a su identidad territorial como a una mirada literaria ligada al paisaje y a las experiencias cotidianas.

    Una herida abierta

    En la antesala de la presentación, Rafael Restaino compartió algunas apreciaciones sobre la novela y su propuesta narrativa.

    “Esta novela que nos presenta bajo el misterioso título ‘Lo oscuro del agua’, podríamos decir que se encuentra dentro de la corriente existencialista, entendiendo por existencialismo el centrarse en la experiencia subjetiva, en la angustia, en el vacío y en la falta de sentido intrínseco de la vida”.

    Y concluye con una definición contundente sobre el espíritu de la obra: “En apretada síntesis, esta novela es una herida abierta que no cierra”.

    La presentación será abierta al público y constituirá una nueva oportunidad para acercarse a la producción literaria local y dialogar con uno de los autores que viene construyendo, desde hace años, una voz singular dentro de la narrativa regional.

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