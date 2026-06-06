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    El Indio Solari y su fascinación por la Villa Epecuén

    Siempre le intrigó ese paisaje entre lunar y postapocalíptico de la Villa Epecuén. Allí, el Indio Solari realizó una mítica sesión de fotos en 2015.

    6 de junio de 2026 - 13:39
    Año 2015. El Indio Solari recorre las ruinas de Epecuén durante una producción fotográfica de Edgardo Kevorkian.

    Año 2015. El Indio Solari recorre las ruinas de Epecuén durante una producción fotográfica de Edgardo Kevorkian.

    DIB

    La relación entre el Indio Solari y la Villa Epecuén nació de la admiración del músico por la obra del arquitecto Francisco Salamone y la belleza “postapocalíptica” de esa ciudad que había sido cubierta por el agua en 1985 y que, con los años fue emergiendo lentamente.

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    Treinta años después, Solari hizo una emblemática sesión de fotos en las ruinas de Villa Epecuén junto al fotógrafo Edgardo Kevorkian, para la muestra “Recorrido en la tempestad”. Entre otras tomas, se recuerda aquella en que posa delante del Matadero Municipal, creación de Salamone. Testigo y guía de aquella visita fue Viviana Parinacota, la actual guardaparques de la Reserva Natural Laguna de Epecuén.

    El regreso a Villa Epecuén

    Pasaron seis años más y, en plena pandemia, Los Fundamentalista del Aire Acondicionado se propusieron hacer un gran show virtual al aire libre. Y el propio Solari les sugirió: "¿Por qué no lo hacen en Epecuén?".

    Para los realizadores y para la banda, el paisaje desolado y cargado de energía funcionó como un escenario conceptual perfecto para retratar la atmósfera de ese momento. La imponente puesta de luces (que cubrió unos 40.000 metros cuadrados de escombros) y el despliegue de cámaras y drones le dieron al recital una escala cinematográfica que muchos compararon con el mítico concierto sin público de Pink Floyd en las ruinas de Pompeya.

    El pogo virtual más grande del mundo

    Los Fundamentalistas grabaron el show el 29 de marzo, que se vio por streaming el sábado 17 de abril de 2021, en plena pandemia. El recital debía arrancar a las 21 a través de una plataforma de entradas pagas, pero el sistema colapsó por completo ante la cantidad masiva de fanáticos queriendo ingresar al mismo tiempo.

    Casi a la medianoche, viendo que era imposible solucionar el problema técnico y fieles a su estilo de "confiar en la gente", los músicos publicaron un mensaje histórico liberando el show de forma totalmente gratuita en su canal de YouTube.

    Esa noche, en plena madrugada y en medio del encierro por la pandemia, millones de personas terminaron compartiendo un ritual inolvidable sintonizando el concierto al mismo tiempo.

    Una noche que fue un legado

    El show "A los pájaros" en Epecuén fue un verdadero maratón de rock: la banda tocó un total de 32 canciones a lo largo de casi tres horas de concierto.

    Aquella cita en las ruinas terminó de volverse legendaria cuando el Indio apareció de manera virtual en las pantallas gigantes instaladas en el lugar, vestido con un impecable traje negro, para estrenar desde su estudio los temas "Las ventajas de rezar solo" y "Encuentro con un ángel amateur", además de dos clásicos: “Stranger danger” y “El charro chino”.

    El cierre de la noche fue el más clásico, “Ji ji ji”, con “el pogo virtual más grande del mundo entre las ruinas inundadas”.

    Sin embargo hoy, viernes 5 de junio de 2026, el día en que el Indio nos dejó, "Encuentro con un ángel amateur", uno de los temas que estrenó en Villa Epecuén, tiene la dimensión de un legado:

    “Empiezo por el final / terminaré en el principio. / Mis intereses quizás / no fueron saludables. / Yo ya no puedo cumplir, / hazañas que prometí. / Sólo seguir cantando…”

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