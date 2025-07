¿Qué pasa con el feriado de agosto? ¿Hay fin de semana largo?

Empezaron las vacaciones de invierno y muchas actividades tendrán un receso de dos semanas, en particular todo lo vinculado al área educativa.

Afortunadamente, se puede decir que en agosto habrá un período de tres días consecutivos de descanso aunque no responde estrictamente a la categoría de “feriado" en tanto no será de la misma forma para todos. Se trata de un puente con fines turísticos gracias a una jornada no laborable.