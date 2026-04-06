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    • Puerto de San Pedro: buque cargará 33.000 toneladas de trigo y una draga espera operar

    Un buque de gran porte arribará a San Pedro para exportar trigo a Brasil, mientras una draga aguarda instrucciones para tareas clave en la vía navegable.

    6 de abril de 2026 - 12:00
    El Consorcio de Gestión del puerto de San Pedro anunció el arribo de un buque de gran porte para la exportación de granos y la presencia de maquinaria especializada para el mantenimiento de la vía navegable, según confirmaron hoy fuentes portuarias.

    El Consorcio de Gestión del puerto de San Pedro anunció el arribo de un buque de gran porte para la exportación de granos y la presencia de maquinaria especializada para el mantenimiento de la vía navegable, según confirmaron hoy fuentes portuarias.

    notisanpedro.info

    El puerto de la ciudad de San Pedro atraviesa días de intensa actividad con la llegada de un buque internacional para la carga de granos y la presencia de una draga que espera iniciar trabajos de mantenimiento, fundamentales para garantizar la operatividad y seguridad en la navegación comercial.

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    Arribo del buque para exportación de trigo

    Según informó el Consorcio de Gestión, este domingo se espera la llegada del buque Navi Lyra al muelle elevador. Se trata de una embarcación de gran porte, con 178,41 metros de eslora y bandera de Liberia, que arriba desde la ciudad de San Nicolás.

    El objetivo principal del navío es completar la carga de aproximadamente 33.000 toneladas de trigo, las cuales serán exportadas hacia distintos puertos de Brasil, consolidando así el movimiento cerealero en la región.

    Presencia de la draga en la rada operativa

    En paralelo, en la zona de rada se encuentra fondeada la draga Pancho, una embarcación de bandera luxemburguesa que llegó en las primeras horas de la jornada.

    Con 27,53 metros de eslora, la draga permanece a la espera de directivas técnicas para comenzar con las tareas de mantenimiento en el canal de acceso y sectores operativos del puerto.

    Importancia del dragado para la actividad portuaria

    Las tareas de dragado resultan esenciales para asegurar las condiciones de profundidad necesarias que permitan el ingreso y egreso seguro de buques de gran calado.

    Este tipo de intervenciones impacta directamente en la competitividad del puerto de San Pedro, facilitando la continuidad de las exportaciones y garantizando la operatividad del comercio exterior en la región.

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