Proyecto Coral Pergamino presenta el espectáculo integral De Juglares y Trovadores

Nuevo espectáculo de Proyecto Coral Pergamino en un ámbito diferente: El Yerta Club Cultural.

Proyecto Coral Pergamino , agrupación coral que dirige el profesor Juan Carlos Migliaro , presentará el espectáculo integral de música y danza denominada De Juglares y Trovadores .

Esta nueva propuesta será el próximo domingo 7, a las 21:00, en El Yerta Club Cultural , ubicado en Estrada 1953.

“Será un recorrido por la música del medioevo, Renacimiento, Barroco, música argentina y de películas famosas”, adelantó Migliaro en contacto con LA OPINION y agregó: “con distintos géneros y épocas combinado con la danza y acompañado por un destacado grupo instrumental”.

El grupo instrumental estará integrada por Marcelo Argento en guitarra, Karen Marchetto en teclado, Olivia Flageat en violín, Maximiliano Runco en flautas y teclado y Joaquín de Mayo en flauta traversa.

Entre los solistas compartirán escenario las cantantes Malena Delorenzini y Cora Tulliani y solistas de Proyecto Coral Pergamino, como Andrea Bustos, Diana Mantuano, Pablo Delorenzini, José Torres y Juan Salas.

El cuerpo de danzas de Mechi Porcel aportará la sutileza del movimiento a la música y el canto.

Sobre Proyecto Coral Pergamino

Proyecto Coral Pergamino se inició en mayo del año 2018 con el objetivo de promover y difundir la música escrita para coro en sus diferentes formas, épocas y estilos.

Está formado por cantantes con destacada experiencia y formación en el canto coral.

La primera presentación del grupo fue el 29 de septiembre del año 2018 en la Capilla de la Virgen Niña de Pergamino. Realizó numerosas presentaciones tanto en encuentros corales como conciertos compartidos con diferentes músicos de la región.

Su repertorio comprende autores de diferentes periodos musicales, comprendiendo desde obras del Medioevo hasta nuestros días.

En 2020 recibió una distinción del Fondo Nacional de las Artes, siendo elegido entre los coros de la Provincia, otorgándole la oportunidad de recibir una beca de esa entidad.

En marzo del año 2021 presentó en la Parroquia de la Merced de nuestra ciudad -con uso del órgano de tubos de la Parroquia-, el espectáculo “Vísperas de Semana Santa”, el cual integró artistas de la primerísimo nivel como el Cuarteto de la Unnoba, el organista Maximiliano Runco, los solistas Andrea Bustos, Andrea Wagner, Paulina Torres y José Torres. Ese mismo año ofreció “Las 12 maravillas”, con obras afamadas del repertorio Universal junto a destacados artistas de la región.

De modo virtual, debido a la pandemia por coronavirus, el Coro grabó la obra integral “Flores Argentinas” de Carlos Guastavino, realizando un video al que se puede acceder en la plataforma de Youtube.

En 2022 realizó un concierto de música dedicado al repertorio Barroco Americano con obras de Martínez Compañón, compartiendo escenario junto al guitarrista Hernán Navarro, radicado en Albacete, España.

En el año 2023, en la ciudad de Rojas, participó de un encuentro coral, que organizó el Coro Vivencias por su aniversario.

También participó del 2° Encuentro Musical, perteneciente al Ciclo Musical que el Coro de Guerrico –dirigido por Migliaro- organizó en dicha localidad.

En el año 2024, en vacaciones de invierno, en el Teatro Unión Ferroviaria y en la Biblioteca Municipal “Dr. Joaquín Menéndez”, el grupo Proyecto Coral Pergamino presentó su nuevo espectáculo denominado “Las Canciones del Abuelo”, orientado a infantes desde los 2 años, junto a la solista Cora Tulliani y los músicos Cecilia Manzoni, Manuel Cortasa y Eduardo Cruz.

Este año repitió la experiencia, también en vacaciones de invierno, con funciones en el Conservatorio de Música “Juan Carlos Paz” y en la Asociación Cultural Rumbo de la ciudad de San Nicolás.