domingo 30 de noviembre de 2025
    • Cultura y espectáculos

    Comenzó el gran cierre de año del Taller de Teatro Talía con funciones en Espacio GAE

    El Taller de Teatro Talía abrió su ciclo de muestras; del 1º al 10 de diciembre, todos sus grupos presentarán producciones colectivas en Espacio GAE.

    30 de noviembre de 2025 - 09:00
    Desde este lunes 1º al miércoles 10 a las 20:30, subirán al escenario de Espacio GAE los grupos: Niños, Preadolescentes, Adolescentes (dos grupos) y Adultos (dos grupos).

    Desde este lunes 1º al miércoles 10 a las 20:30, subirán al escenario de Espacio GAE los grupos: Niños, Preadolescentes, Adolescentes (dos grupos) y Adultos (dos grupos).

    TALLER DE TEATRO TALIA

    El prestigioso Taller Talía de Formación Teatral, bajo la dirección de la fundadora Marta Lere, dio inicio a su ciclo de muestras de fin de año con un rotundo éxito. La primera instancia, a cargo del Taller de Producción coordinado por Facundo Cruz, se presentó con dos funciones a sala completamente llena, marcando el inicio de una celebración a la trayectoria y el talento local.

    Paulina Torres se presentará con su banda completa abriendo el tradicional Festival de Diciembre en el Tasso.
    Cultura y espectáculo

    Paulina Torres inaugura el Festival de Diciembre del Tasso con Antídoto
    Inspirado por Rancagua y la llanura pampeana, Angel Ricardo Juárez desarrolló un estilo propio, luminoso y colorido, con impronta del impresionismo clásico.
    Cultura

    La comunidad de Mariano H. Alfonzo rinde homenaje al maestro Angel Ricardo Juárez

    Taller de Teatro Talía: 34 años de trayectoria y excelencia artística

    Desde su creación en 1991 por Marta Lere, el Taller de Teatro Talía ha mantenido una labor ininterrumpida de 34 años, con el objetivo de proporcionar una formación integral a sus estudiantes, fusionando la técnica teatral con diversas disciplinas artísticas. Esta vasta trayectoria no solo garantiza la calidad y el profesionalismo de su enseñanza, sino que también ha sido la cuna de excelentes exponentes en teatro, música, danza y otras artes, quienes hoy enorgullecen a nuestra ciudad.

    El propósito central de Talía es potenciar la capacidad de juego, adaptación y creación de sus alumnos, fomentando sus aptitudes creativas a través de aprendizajes vivenciales profundos.

    Agenda de muestras del 1º al 10 de diciembre

    La celebración del fin de año continuará con la presentación de los distintos grupos, en producciones colectivas que reflejan los intereses propios de cada franja etaria.

    Del lunes 1º al miércoles 10 a las 20:30, subirán al escenario de Espacio GAE –Guido 722- los grupos: Niños, Preadolescentes, Adolescentes (dos grupos) y Adultos (dos grupos).

    Se realizarán una o dos funciones por grupo, consolidando un espacio de creación y expresión artística.

    La ficha técnica y el equipo docente está integrado por: Marta Lere (dirección general), Lu Cruz (asistencia de dirección), y los docentes Martín Lencina, Eugenia Gatellet, Lucía Tiseyra, Gonzalo Cepeda y Facundo Cruz. La secretaría está a cargo de Andrea Lere y la técnica es de Enzo Duarte. Consultas y reservas al 2477 508104.

    Inspirado por Rancagua y la llanura pampeana, Angel Ricardo Juárez desarrolló un estilo propio, luminoso y colorido, con impronta del impresionismo clásico.
    Cultura

    La comunidad de Mariano H. Alfonzo rinde homenaje al maestro Angel Ricardo Juárez

