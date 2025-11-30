domingo 30 de noviembre de 2025
    • Cultura y espectáculo

    Paulina Torres inaugura el Festival de Diciembre del Tasso con Antídoto

    La cantautora pergaminense presentará un viaje musical y escénico que fusiona raíces latinoamericanas, ritmos folklóricos y sonoridades contemporáneas.

    Por Néstor Suárez
    30 de noviembre de 2025 - 13:00
    Paulina Torres se presentará con su banda completa abriendo el tradicional Festival de Diciembre en el Tasso.

    Paulina Torres se presentará con su banda completa abriendo el tradicional Festival de Diciembre en el Tasso.

    SALA TORQUATO TASSO

    El próximo miércoles 3 de diciembre, la artista pergaminense Paulina Torres abrirá el 24º Festival de Diciembre del Tasso.

    Inspirado por Rancagua y la llanura pampeana, Angel Ricardo Juárez desarrolló un estilo propio, luminoso y colorido, con impronta del impresionismo clásico.
    Cultura

    La comunidad de Mariano H. Alfonzo rinde homenaje al maestro Angel Ricardo Juárez
    Territorios Sensibles. Este lunes en elCentro Cultural Registrarte se realizará una activación de la muestra con la presencia de las artistas.
    Cultura

    Territorios Sensibles: una exploración contemporánea de la fotografía en Centro Cultural Registrarte

    La cantautora presentará el espectáculo Antídoto – Música popular latinoamericana en la sala Torquato Tasso, ubicada en Defensa 1525 del barrio San Telmo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

    La apertura de sala será a las 20:00 y el show está programado para las 22:00. Entradas en pre-venta disponibles en: www.torquarotasso.com.ar

    Antídoto, un viaje musical y escénico

    Paulina Torres es una cantautora argentina y del mundo que combina música de raíz latinoamericana con un estilo contemporáneo en un viaje musical íntimo. Presentará en este concierto temas nuevos y temas de su autoría en donde la canción es puente entre culturas.

    La artista multidisciplinaria Paulina Torres inaugura el Festival del Tasso con Antídoto, un concierto que fusiona sonoridades latinoamericanas, raíz folklórica, ritmos amazónicos y nuevas composiciones en una estética íntima, poética y performática. Su propuesta cruza música, teatro, docencia, danza y cine, y se presenta como un territorio vivo que invita a despertar cuerpo, pulso y presencia.

    Antídoto es un viaje musical y escénico que atraviesa la raíz latinoamericana y la sensibilidad contemporánea. El repertorio combina canciones propias, clásicos resignificados, ritmos de raíz folklórica, colores amazónicos y una impronta poética que dialoga con el movimiento y la presencia corporal. La puesta incluye movimiento afro, poesía, groove y territorio como eje expresivo. Cada canción funciona como un pulso vivo que invita a reconectar con la voz interna.

    Paulina Torres se presentará con su banda completa integrada por Pablo Figueroa (guitarra y arreglos), Camilo Zentner (batería), Leo Páez (contrabajo y bajo), Caty Glüzmann (piano) y María De Vittorio (saxo).

    Sobre Paulina Torres

    Nacida y formada en la ciudad de Pergamino, Paulina Torres es una artista integral con experiencia como actriz, cantante, bailarina y directora. Es docente del Profesorado de Teatro, Escuela Metropolitana de Arte Dramático (Emad). También da clases de canto y técnica vocal para la actuación en su espacio privado.

    Actualmente se la puede ver en actuaciones de sus conciertos solista y como actriz de Teatro Musical en la compañía Los Amados, así como en sus participaciones en cine-teatro.

    Sus producciones musicales, discos y sencillos, se encuentran subidas a las plataformas digitales Spotify, YouTube, y otras.

    Temas
    La comunidad de Mariano H. Alfonzo rinde homenaje al maestro Angel Ricardo Juárez

    Territorios Sensibles: una exploración contemporánea de la fotografía en Centro Cultural Registrarte

    Comenzó el gran cierre de año del Taller de Teatro Talía con funciones en Espacio GAE

    Compulsivos: humor, secretos y verdades incómodas llegan a Habemus Theatrum

    Cinema Pergamino renueva su programación con dos estrenos familiares

    Pergamino despliega una agenda cultural para todos los gustos este fin de semana

    Dúo Canto vuelve a los escenarios con una noche cargada de emoción en Florentino Teatro Bar

    Los Veleros Producciones representa a Pergamino en la 39ª Fiesta Provincial de Teatro Independiente

    Marcela Sánchez y Luciana Lucero presentan Zamba y Arrabal, un viaje musical por Argentina

    Amplia oferta y nuevas propuestas: el Conservatorio de Música Pergamino inscribe en diciembre

    Inspirado por Rancagua y la llanura pampeana, Angel Ricardo Juárez desarrolló un estilo propio, luminoso y colorido, con impronta del impresionismo clásico.
    Cultura

    La comunidad de Mariano H. Alfonzo rinde homenaje al maestro Angel Ricardo Juárez

    Paulina Torres se presentará con su banda completa abriendo el tradicional Festival de Diciembre en el Tasso.
    Cultura y espectáculo

    Paulina Torres inaugura el Festival de Diciembre del Tasso con Antídoto

    Por Néstor Suárez

    Inspirado por Rancagua y la llanura pampeana, Angel Ricardo Juárez desarrolló un estilo propio, luminoso y colorido, con impronta del impresionismo clásico.
    Cultura

    La comunidad de Mariano H. Alfonzo rinde homenaje al maestro Angel Ricardo Juárez

    Ya sea acompañado de lo clásico o explorando combinaciones nuevas, el mate sigue siendo un gesto cotidiano de encuentro y un rasgo cultural que atraviesa generaciones en la Argentina.

    Día del Mate: qué comer con la infusión más argentina según expertos y sommeliers

    Territorios Sensibles. Este lunes en elCentro Cultural Registrarte se realizará una activación de la muestra con la presencia de las artistas.
    Cultura

    Territorios Sensibles: una exploración contemporánea de la fotografía en Centro Cultural Registrarte