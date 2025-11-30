Paulina Torres inaugura el Festival de Diciembre del Tasso con Antídoto

Paulina Torres se presentará con su banda completa abriendo el tradicional Festival de Diciembre en el Tasso.

El próximo miércoles 3 de diciembre, la artista pergaminense Paulina Torres abrirá el 24º Festival de Diciembre del Tasso .

La cantautora presentará el espectáculo Antídoto – Música popular latinoamericana en la sala Torquato Tasso , ubicada en Defensa 1525 del barrio San Telmo , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires .

La apertura de sala será a las 20:00 y el show está programado para las 22:00. Entradas en pre-venta disponibles en: www.torquarotasso.com.ar

Paulina Torres es una cantautora argentina y del mundo que combina música de raíz latinoamericana con un estilo contemporáneo en un viaje musical íntimo. Presentará en este concierto temas nuevos y temas de su autoría en donde la canción es puente entre culturas.

La artista multidisciplinaria Paulina Torres inaugura el Festival del Tasso con Antídoto, un concierto que fusiona sonoridades latinoamericanas, raíz folklórica, ritmos amazónicos y nuevas composiciones en una estética íntima, poética y performática. Su propuesta cruza música, teatro, docencia, danza y cine, y se presenta como un territorio vivo que invita a despertar cuerpo, pulso y presencia.

Antídoto es un viaje musical y escénico que atraviesa la raíz latinoamericana y la sensibilidad contemporánea. El repertorio combina canciones propias, clásicos resignificados, ritmos de raíz folklórica, colores amazónicos y una impronta poética que dialoga con el movimiento y la presencia corporal. La puesta incluye movimiento afro, poesía, groove y territorio como eje expresivo. Cada canción funciona como un pulso vivo que invita a reconectar con la voz interna.

Paulina Torres se presentará con su banda completa integrada por Pablo Figueroa (guitarra y arreglos), Camilo Zentner (batería), Leo Páez (contrabajo y bajo), Caty Glüzmann (piano) y María De Vittorio (saxo).

Sobre Paulina Torres

Nacida y formada en la ciudad de Pergamino, Paulina Torres es una artista integral con experiencia como actriz, cantante, bailarina y directora. Es docente del Profesorado de Teatro, Escuela Metropolitana de Arte Dramático (Emad). También da clases de canto y técnica vocal para la actuación en su espacio privado.

Actualmente se la puede ver en actuaciones de sus conciertos solista y como actriz de Teatro Musical en la compañía Los Amados, así como en sus participaciones en cine-teatro.

Sus producciones musicales, discos y sencillos, se encuentran subidas a las plataformas digitales Spotify, YouTube, y otras.