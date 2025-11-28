Cinema Pergamino renueva su programación con dos estrenos familiares

Zootopía 2 y el regreso de los queridos detectives Judy Hopps y Nick Wilde. PRENSA Paw Patrol: Especial de Navidad está basada en la serie animada de Spin Master Entertainment. PRENSA

Cinema Pergamino suma nuevas opciones para todos los públicos con el desembarco de Zootopía 2, el regreso de los queridos detectives Judy Hopps y Nick Wilde en una misión que sacude la metrópoli animal, y Paw Patrol: Especial de Navidad, una aventura festiva donde los cachorros deberán salvar las fiestas de manos del alcalde Humdinger. La cartelera se completa con dos títulos que mantienen su convocatoria: Wicked: Por siempre, la épica historia que profundiza en la amistad y los conflictos de las icónicas brujas de Oz, y Depredador: Tierras salvajes, un relato de supervivencia y alianzas inesperadas en un mundo hostil. Una semana con propuestas diversas que combinan animación, fantasía, musical y acción para todos los gustos.

Zootopía 2 Embed - Zootopia 2 | Tráiler oficial | Doblado Los detectives Judy Hopps y Nick Wilde se encuentran tras la pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópoli de animales. Para resolver el caso, Judy y Nick deberán infiltrarse en nuevas y sorprendentes partes de la ciudad, donde se pondrá a prueba su creciente alianza como nunca antes.

La dirección es compartida Byron Howard y Jared Bush; las voces originales están encabezadas por Quinta Brunson, Fortune Feimster, Shakira, Ke Huy Quan, Jason Bateman y Ginnifer Goodwin. Esta comedia de animación tiene una duración de 108 minutos y su calificación es apta todo público.

Paw Patrol: Especial de Navidad Embed - PAW Patrol Especial De Navidad | Tráiler Oficial Doblado Cuando Papá Noel se pone enfermo, la Navidad se cancela en Bahía Aventura, el alcalde Humdinger va al Polo Norte para llevarse todos los regalos para él. Rubble y el resto de la Patrulla Canina tendrán que hacer un sacrificio para evitar que el alcalde Humdinger arruine la Navidad.

Esta aventura de animación tiene una duración de 67 minutos y su calificación es apta todo público.

