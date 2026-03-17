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    • Protagonista, agresivo y colaborativo: el Douglas que imagina Cejas para este 2026

    El DT de Douglas analizó la pretemporada, confirmó a Mauri como central y adelantó el perfil de un equipo competitivo y protagonista de cara al Federal A 2026.

    Por Lucía Armanino
    17 de marzo de 2026 - 21:59
    Sebastián Cejas, conforme con la pretemporada, ya perfila el Douglas que quiere construir durante el 2026.

    Sebastián Cejas, conforme con la pretemporada, ya perfila el Douglas que quiere construir durante el 2026.

    LA OPINIÓN.
    Mariano Mauri será el central por izquierda en el debut del próximo domingo, frente a Gimnasia de Chivilcoy.

    Mariano Mauri será el central por izquierda en el debut del próximo domingo, frente a Gimnasia de Chivilcoy.

    LA OPINIÓN.
    El plantel de Douglas respondió a la exigencia física y futbolística en la puesta a punto para el torneo.

    El plantel de Douglas respondió a la exigencia física y futbolística en la puesta a punto para el torneo.

    LA OPINIÓN.

    Con el debut en el Torneo Federal A 2026 a la vuelta de la esquina —sería el domingo a las 17:30 ante Gimnasia de Chivilcoy en el estadio Miguel Morales—, Sebastián Cejas hace un balance positivo de la preparación de Douglas Haig y ya perfila el equipo que quiere para la temporada.

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    “Estamos bien, hicimos una buena pretemporada y cumplimos con todos los objetivos que nos planteamos al inicio del año”, aseguró el entrenador, conforme también con la adaptación de los refuerzos y la base que se logró sostener. “La idea principal era dejar la base del año pasado, y se logró. En conjunto con la comisión directiva pudimos conformar el equipo que pretendíamos, con los nombres y puestos que queríamos reforzar”, explicó.

    Una pretemporada intensa y positiva

    El trabajo físico fue uno de los ejes centrales de la preparación. Cejas destacó la metodología aplicada: “Trabajamos en un 80% o 90% con balón y el resto en lo físico lineal. No tuvimos ningún lesionado, que eso es muy importante”.

    Además, remarcó la evolución del plantel tras un inicio con cierta inactividad: “En enero encontramos jugadores que hacía cuatro o cinco meses que no tenían ritmo diario. Eso llevó tiempo, pero los fuimos llevando de a poco y respondieron muy bien a la exigencia”.

    En ese sentido, valoró la incorporación de José Luis Campofiloni como nuevo preparador físico: “Necesitaba una persona con experiencia. José es alguien muy humano, con buen manejo de grupo, que me sostiene y me baja a tierra. Este año quería dar un salto de calidad en ese aspecto y lo pudimos lograr”.

    Competencia interna: el desafío de elegir

    A días del inicio del torneo, el DT aún no tiene definido el once titular, aunque lo vive como un buen síntoma: “Me está pasando algo difícil pero lindo. Busqué tener un equipo competitivo en todos los puestos y eso hace que sea complicado decidir”.

    “Elegimos por puesto mínimo dos jugadores para generar una competencia sana. Los veo a todos muy bien, lo demostraron en los amistosos, incluso los chicos de inferiores que se sumaron están a la altura”, destacó.

    Para Cejas, el factor humano es clave: “Primero está la persona y después el futbolista. El respeto, la conducta y el profesionalismo están por delante de todo. Después, en el día a día, uno evalúa muchas cuestiones para decidir quién juega”.

    El liderazgo, una construcción colectiva

    "Terremoto" evitó confirmar quién llevará la cinta de capitán y dejó en claro su mirada sobre el liderazgo dentro del grupo. “La cinta no te hace capitán, el liderazgo pasa por otro lado”, explicó el entrenador, quien prioriza la trayectoria, el comportamiento y el ejemplo cotidiano por encima de una designación formal. En ese sentido, destacó que hoy el plantel cuenta con “cuatro o cinco referentes” que cumplen ese rol de conducción, sosteniendo al grupo desde lo humano y lo profesional.

    Personalidad y juego: el arquero que busca Cejas

    Con una extensa trayectoria como arquero, Cejas mantiene una mirada particular sobre el puesto, aunque prefiere delegar el trabajo específico. “Trato de no meterme, confío en el trabajo de Mario García y en los arqueros que elegimos”, explicó. De todos modos, remarcó algunos aspectos que considera fundamentales: “Me gusta que el arquero tenga personalidad, que hable, que comande y que sus defensores estén seguros. También que juegue con los pies, que anticipe y se anime a estar más lejos del arco”.

    Mauri, de lateral a central: una decisión firme

    Una de las definiciones más concretas que dejó el entrenador tiene nombre propio: Mariano Mauri. El defensor, que el año pasado jugó como lateral izquierdo, será ahora central.

    “Cuando el año pasado tomé la decisión de no contar con algunos jugadores, Mariano estaba entre ellos. Después hablamos, él se esforzó mucho y se ganó otra oportunidad. Le pedí disculpas porque sentí que lo había prejuzgado”, reveló Cejas.

    Y confirmó: “Para este año lo veo más como central. Hoy, va a ser el central por izquierda. Lo ha hecho muy bien en los amistosos y estoy muy conforme con él”.

    El estilo: un Douglas protagonista

    Más allá de nombres y esquemas, Cejas tiene claro el ADN que quiere para su equipo. “El Douglas que quiero construir lo definiría como protagonista desde el balón, muy agresivo y muy colaborativo. Creo que esas tres cosas van a hacer que el hincha se identifique”, sostuvo.

    El DT también dejó ver su gusto futbolero: “Mi sueño es jugar con cuatro wines, soy un apasionado, aunque sé que es una utopía. Pero hay jugadores que invitan a eso: Carlos Arriola tiene mucha técnica y experiencia, y Marcos Giménez es gambeteador, encarador… como entrenador no me puedo privar de disfrutar un jugador así”.

    Con un plantel equilibrado, competencia interna y una idea clara, Douglas Haig se prepara para un nuevo desafío. “El primer objetivo es ser competitivos y tratar de pasar la primera fase. Después veremos para qué estamos. Pero tengo confianza: creo que vamos a ser muy competitivos”, cerró Cejas.

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