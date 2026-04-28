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    • El Campeonato de Fondo de Gimnasia arrancó con nadadores de toda la región

    El torneo 2026 del Lobo comenzó con gran convocatoria y el triunfo del juninense Leandro Manzi, en una jornada que unió a tres generaciones en el agua.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    28 de abril de 2026 - 12:37
    Arranque con 115 nadadores de la región en el Campeonato de Fondo 2026 del Lobo.

    Arranque con 115 nadadores de la región en el Campeonato de Fondo 2026 del Lobo.

    NATACION CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA

    La pileta del Lobo se convirtió el sábado en el escenario del esperado inicio del Campeonato de Fondo en Pileta, organizado por el Club Gimnasia y Esgrima de Pergamino (GEP). Esta primera jornada, que forma parte de un calendario de cuatro fechas (las próximas serán el 23 de mayo, el 22 de agosto y el 26 de septiembre), reunió a un total de 115 nadadores de toda la región.

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    La competencia se desarrolló bajo un formato de nado continuo: los deportistas de entre 12 y 15 años (categoría Menores) nadaron 15 minutos, mientras que el resto de las divisionales lo hicieron durante media hora sin interrupciones. Las posiciones se definen por la sumatoria de metros recorridos, acumulando los resultados de cada una de las fechas para la clasificación general que consagrará a los mejores.

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    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "La pileta del Club Gimnasia y Esgrima de Pergamino fue escenario del inicio del Campeonato de Fondo en Pileta, que reunió a 115 nadadores de toda la región en su primera fecha. La competencia se desarrolló bajo la modalidad de nado continuo: los participantes de entre 12 y 15 años nadaron durante 15 minutos, mientras que el resto de las categorías lo hizo durante 30 minutos sin interrupciones. El torneo forma parte de un calendario de cuatro jornadas, con próximas fechas previstas para el 23 de mayo, 22 de agosto y 26 de septiembre. La clasificación general se definirá por la sumatoria de metros recorridos en cada encuentro. Leé la nota completa en www.laopinionline.ar #Pergamino #Natación"
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    Leandro Manzi: el que más metros nadó

    El gran destacado de la jornada fue Leandro Manzi, representante de Junín. Manzi se consolidó como el nadador que más distancia recorrió entre todas las categorías de 30 minutos, alcanzando los 2.315 metros.

    Segundo en la general finalizó el también juninense Franco Castellazzi con 2.180 y tercero Fernando Almada (Social Chacabuco) con 2.175. Y en la general femenina quien más metros nadó fue María Mesuro (Social Chacabuco) con 2.025 metros, seguida por Amparo Fay con 1.785 y Pilar González con 1.775, ambas de GEP.

    Pergaminenses protagonistas

    Los representantes locales demostraron un gran nivel, logrando puestos de vanguardia en diversas categorías: categoría 15 minutos (Menores): en la rama femenina, el podio fue íntegramente de representantes de Gimnasia y Esgrima, liderado por Tiara Hein con 960 metros, seguida por Sofía Bressan con 905 y Morena Verón Espinoza con 900. Por el lado masculino, Bautista García obtuvo el segundo puesto con 780 metros y Camilo Cottet finalizó en la tercera posición con 605 metros.

    Categorías de 30 minutos

    Entre las damas de GEP se destacaron Amparo Fay (1ª en 15 a 19 años con 1.785 metros), Pilar González (2ª en 15 a 19 años con 1.775) y Laura Villagra (1ª en 45 a 49 años con 1.563. Por Pergamino Natación, sobresalieron Natalia Gil (1ª en 55 a 59 años con 1.680) y Laura Jalil (1ª en 50 a 54 años con 1.670 metros).

    En la rama masculina, entre los nadadores de GEP, los más destacados en la fecha inicial fueron Patricio D'Ottavio, quien recorrió 2.110 metros (1º en 55 a 59 años), Emanuel Cottet, con 2.080 metros (1º en 40 a 44 años); Juan Martín Peña, con 1,950 metros (1º en 50 a 54 años); y Eduardo Calandri, con 1,725 metros (1º en 65 a 69 años).

    Un legado de familia en las aguas del Lobo

    Como dato de color que resalta los valores de este torneo, la jornada contó con la participación de tres generaciones (abuelo, padre y nieto) de dos familias reconocidas del deporte pergaminense. Por la familia Cottet participaron Roberto Cottet (1.275 metros), Emanuel Cottet (2.080 metros) y Camilo Cottet (605 metros en 15 min).Y representando a las familias Calandri y D’Ottavio estuvieron presentes Eduardo Calandri (1.725 metros), Patricio D’Ottavio (2.110 metros) y Francesca D’Ottavio (795 metros en 15 minutos).

    Esta primera fecha no solo dejó marcas deportivas excelentes, sino que reafirmó el espíritu comunitario y la pasión por la natación en la región, dejando la vara alta para el próximo encuentro el mes próximo.

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