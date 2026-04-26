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    • Douglas va por la sexta al hilo ante Independiente de Chivilcoy

    El Rojinegro recibe al Rojo con el objetivo de sostener su arranque ideal en el Torneo Federal A. Busca una nueva victoria para igualar una marca histórica.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    26 de abril de 2026 - 07:15
    El Douglas de Sebastián Cejas buscará en el Miguel Morales extender su racha perfecta.

    El Douglas de Sebastián Cejas buscará en el Miguel Morales extender su racha perfecta.

    LA OPINION

    Douglas Haig afrontará este domingo a las 16:00 un compromiso de alto voltaje en el Estadio Miguel Morales, donde recibirá a Independiente de Chivilcoy por la sexta fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A. Con un arranque perfecto que ya quedó en la historia del club, el Rojinegro buscará sostener su andar ideal frente a uno de sus escoltas.

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    El conjunto dirigido por Sebastián Cejas llega como líder con 15 puntos, producto de cinco triunfos consecutivos, una campaña que no solo lo ubica en lo más alto de la tabla sino que además representa el mejor inicio de su historia en el profesionalismo. Más allá de los números, el equipo ha construido una identidad sólida, en la que el orden táctico, la intensidad y la eficacia en los momentos clave se transformaron en sus principales argumentos.

    El partido ante Independiente de Chivilcoy aparece como otra prueba de carácter. El conjunto visitante suma 10 unidades y comparte el segundo puesto con 9 de Julio de Rafaela, por lo que un triunfo en Pergamino lo acercaría a la cima y reavivaría la lucha por el liderazgo.

    Para Douglas Haig, en cambio, el desafío tiene un valor agregado. En caso de lograr una nueva victoria, alcanzará su sexto triunfo consecutivo e igualará su mejor racha de victorias en fila en el profesionalismo, registro que consiguió en 2023 bajo la conducción de Gustavo Raggio. Ese antecedente le da un marco especial al partido.

    Equipo en crecimiento

    El Rojinegro viene de un triunfo como visitante frente a Sportivo Belgrano de San Francisco (1 a 0), donde volvió a mostrar una de sus principales virtudes: saber aprovechar las oportunidades y sostener la ventaja. El gol de Marcos Giménez en el cierre del primer tiempo fue suficiente para sumar tres puntos que reafirmaron su condición de líder.

    En ese encuentro, además, el equipo volvió a exhibir solidez defensiva, un aspecto que se ha convertido en una de las bases de su campaña. La última línea responde con seguridad y el arquero Facundo Perrone aparece cuando se lo necesita, consolidando un funcionamiento colectivo que transmite confianza.

    Una baja obligada por lesión

    Para el compromiso de este domingo, Sebastián Cejas deberá realizar una modificación en el mediocampo. Martín Caballo quedó descartado por una contractura muscular (debió dejar la cancha en el primer tiempo en San Francisco) y su reemplazo saldrá entre Joaquín Castellano y Robertino Seratto.

    Más allá de esa ausencia, “Terremoto” Cejas no realizaría otros cambios en la formación inicial. La probable alineación sería con Facundo Perrone; Boris Magnago, Lucas López, Mariano Mauri, Luciano Cuello; Joaquín Castellano o Robertino Seratto, Brian Meza, Guillermo Pereira (capitán); Elián Tus, Jonatan Palacio y Marcos Giménez.

    El peso de la localía y la ilusión

    El regreso al “Miguel Morales” también juega su partido. Douglas Haig buscará apoyarse en su gente para sostener la intensidad y el protagonismo que viene mostrando, en un escenario donde ha sabido hacerse fuerte. El presente invita a la ilusión, pero puertas adentro el mensaje es claro: ir paso a paso. El torneo es largo, exigente y competitivo, y cada fecha representa un nuevo desafío. Sin embargo, el arranque del Rojinegro ya dejó en claro que tiene argumentos para ser protagonista.

    Este domingo tendrá una nueva prueba frente a un rival directo. Con la posibilidad de seguir haciendo historia y de consolidarse en la cima, Douglas Haig saldrá a la cancha con un objetivo claro: ganar, sostener su racha perfecta y seguir alimentando el sueño.

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