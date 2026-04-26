Douglas sigue firme: logró su sexto triunfo consecutivo

Por la sexta fecha del Torneo Federal A, Douglas Haig ratificó su enorme momento. Le ganó a Independiente de Chivilcoy 1 a 0 en el Estadio Miguel Morales y acumuló su sexto triunfo en la misma cantidad de presentaciones y cada vez se afianza más en la punta de la Zona 1.

Fiel a su estilo, Douglas Haig salió decidido a arrollar a su rival. Y lo consiguió rápidamente desde el juego y desde el resultado. A los 4 minutos, tras una jugada colectiva por la derecha, luego de un rebote la pelota le quedó a Jonatan Palacio dentro del área y sacó un gran derechazo cruzado que se metió en el palo derecho del arquero que voló, pero nada pudo hacer y el Rojinegro se colocó 1 a 0 rápidamente.

Tras el gol, todo fue de Douglas Haig. Manejó la pelota a su gusto e Independiente prácticamente no pasó la mitad de la cancha, por lo tanto generó escasas situaciones. Recién a los 40' el visitante puso en riesgo a Douglas con un remate de Aman que Perrone mandó bien al córner sobre su palo derecho.

El equipo de Pergamino fue superior aunque más allá del dominio territorial, no volvió a poner en riesgo el arco rival porque le faltó claridad en el último toque, tal vez también complicado con el fuerte viento a su favor, además de algunas imprecisiones a la hora de generarse espacios.

Equipo DH ante Independiente

En el inicio de complemento ingresaron Fiorito y Ponce de León en Douglas, que siguió manejando la pelota y a los 4' pudo haber ampliado el marcador pero el arquero le sacó un buen remate cruzado a Tus.

Independiente, con el fuerte viento a favor trató de adueñarse de la tenencia de la pelota y mejoró en su juego, llevó más peligro al arco del Fogonero pero chocó con la enorme seguridad de Perrone quien respondió muy bien cada vez que lo exigieron.

A Douglas le costó mucho más poder tener la pelota, pero nunca renunció a atacar y a tratar de no caducar en su respeto por la pelota, en su juego a un toque y por abajo que en tiempo de descuento casi le dió el segundo tanto cuando el arquero Cordero le ahogó el grito a Cuello.

Cuando Independiente apretó, Douglas respondió con entrega y terminó el partido metiendo pero también jugando cuando tuvo el balón en su poder. Y defendió la victoria con dientes apretados. Seis partidos jugados, seis ganados y un nuevo récord para el Rojinegro ya que igualó la racha de más victorias consecutivas que tenía de la temporada 2023 cuando el entrenador era Gustavo Raggio. Douglas Haig no para su marcha. Sigue ganando y se afianza cada vez más en la cima del torneo.

DOUGLAS HAIG 1

INDEPENDIENTE (Chivilcoy) 0

Estadio: “Miguel Morales”. Arbitro: Diego Novelli (Tandil). Asistentes: Lautaro Paleta y Camila Romero. Cuarto árbitro: Franco Campos. Douglas Haig: Facundo Perrone; Boris Magnago, Lucas López, Mariano Mauri, Luciano Cuello; Joaquín Castellano, Brian Meza, Guillermo Pereira (capitán); Elián Tus, Jonatan Palacio y Marcos Giménez. DT: Sebastián Cejas. Independiente: Marcos Cordero; Thiago Mast, Agustín Herrera, Agustín Vera; Dardo Torres, Lionel Ramoso; Nicolás Danuncio; Gian Cárdenas, Gianfranco Borgognoni, Bruno Benítez; Francisco Aman. DT: Juan Lungarzo. Gol: PT: 4' Palacio (DH). Cambios: ST 0' Simón Fiorito por Magnago, Mauro Ponce de León por Castellano (DH), 8' Lucas Acuña por Torres, Leonardo Rodríguez por Borgognoni (I), 18´ Uriel Ramírez por Retamozo (I), 24' Carlos Arriola por Jiménez (I), 38' Agustín Pezzi por Tus (DH), 40' Franco Romero por Danuncio (I) y 47' Lautaro Ojeda por Pereira (DH). Amonestados: PT Borgognoni (I), Magnago (DH); ST Tus (DH). Meza (DH) y Mauri (DH).