    • Profundo pesar por el fallecimiento de Stella Perretta, la esposa del ex intendente de Pergamino, Jorge Young

    Este viernes falleció la abogada de 77 años, militante radical, quien acompañó a su marido en la gestión municipal y como diputado nacional y senador provincial del radicalismo.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    9 de enero de 2026 - 20:48
    Stella Maris Perretta de Young falleció este viernes a los 77 años.

    Stella Maris Perretta de Young falleció este viernes a los 77 años.

    LA OPINION

    Este viernes se conoció el fallecimiento de Stella Maris Perretta, a los 77 años, esposa de Jorge Young, quien fuera el primer intendente de Pergamino tras el restablecimiento de la democracia en 1983. La noticia generó profundo pesar en el ámbito político, jurídico y social de la ciudad, donde Perretta fue una figura respetada por su trayectoria profesional y su compromiso militante.

    Abogada

    Abogada de profesión y militante radical, Stella Maris Perretta acompañó de manera activa y permanente a su esposo durante toda su carrera política. Lo hizo en los años en que Young condujo el Ejecutivo municipal entre 1983 y 1987, en una etapa clave para la reconstrucción institucional del país tras la última dictadura militar, y también durante sus posteriores funciones legislativas como diputado nacional y senador provincial por la provincia de Buenos Aires.

    Ese acompañamiento no fue meramente protocolar. Quienes compartieron espacios con ella destacan su convicción política, su perfil solidario y su fuerte compromiso con los valores del radicalismo, banderas que nunca abandonó. Durante los períodos en que su esposo desarrolló su labor parlamentaria, Stella Maris Perretta se trasladó junto a él tanto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como a La Plata, manteniendo siempre un rol activo y cercano en los distintos ámbitos donde se desenvolvía.

    De regreso en Pergamino, continuó ejerciendo la abogacía en el estudio jurídico que compartía con Jorge Young y otros colegas, ubicado en San Martín al 800, frente al Comité de la Unión Cívica Radical, un lugar emblemático para la vida política local y para la historia personal de ambos.

    Militante solidaria

    En una entrevista publicada tiempo atrás por Diario La Opinión, en la sección Perfiles Pergaminenses, el propio Jorge Young había definido a su esposa como una “militante solidaria”, que lo acompañó “en todos los terrenos y alternativas de la lucha”, destacando además que compartían una profunda admiración por Arturo Illia, referente histórico del radicalismo y símbolo de la ética en la función pública.

    Familia

    Stella Perretta de Young
    Los hijos y nietos rodeando a Stella Perretta durante un evento que reunió a toda la familia recientemente.

    Los hijos y nietos rodeando a Stella Perretta durante un evento que reunió a toda la familia recientemente.

    Stella Maris Perretta fue la segunda esposa de Jorge Young. Jorge Eduardo es el hijo del primer matrimonio de su marido; quien fue suyo desde muy chico y con quien lo seguía uniendo un profundo amor fraterno. Del matrimonio entre Jorge Young y Stella Perretta nacieron Jorgelina, Diego e Hipólito, quienes junto a los nietos y demás familiares atraviesan estas horas de profundo dolor.

    Young Stella Maris Perretta
    Stella Maris Perretta rodeada de sus hijos Diego, Hipólito, Jorgelina y Jorge.

    Stella Maris Perretta rodeada de sus hijos Diego, Hipólito, Jorgelina y Jorge.

    Desde la Cooperativa Eléctrica de Pergamino se informó que los restos de Perretta arribarán desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alrededor de las 3:00 de este sábado, momento a partir del cual serán velados en las salas de la entidad.

    El sepelio está previsto para este sábado, cuando sus familiares y seres queridos la acompañarán en el último adiós. Sus restos descansarán junto a los de Jorge Young, fallecido el 2 de abril de 2015, cerrando así una historia de vida marcada por el compromiso cívico, la militancia y una profunda vocación de servicio público que dejó huella en la comunidad pergaminense.

    Carlos "Coco" Bello recibió el alta médica tras el rescate del interior del auto que volcó en la autopista