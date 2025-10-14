Primeras medallas para Pergamino en los Juegos Bonaerenses 2025

Ulises Lozano, Alfonsina Ivalo y Mateo Illia, los protagonistas de las primeros podios de Pergamino. JUEGOS BONAERENSES

La ciudad de Mar del Plata amaneció este martes con el inicio de la actividad deportiva y cultural de las finales de los Juegos Bonaerenses 2025, y Pergamino ya comenzó a celebrar: en la primera jornada de competencias, llegaron las primeras medallas para la delegación del Partido.

El primer podio vino desde el atletismo: Ulises Lozano se subió al podio en la prueba de salto en largo, categoría Sub 14 escolar no federado, logrando una destacada medalla de plata tras una excelente actuación que lo posicionó entre los mejores de la provincia.

Poco después, el escenario cambió de la pista atlética a la expresión cultural, pero la emoción fue la misma. En la disciplina Folklore Sub 15, la pareja conformada por Alfonsina Ivalo y Mateo Illia -de la Escuela de Danzas El Resero- logró una sobresaliente performance que le valió la medalla de bronce, sumando la segunda presea para Pergamino.

Ambas medallas son las primeras alegrías para una delegación que llegó a “La Feliz” con grandes expectativas. Conformada por 390 representantes -entre jóvenes, adultos mayores, deportistas adaptados y participantes de cultura-, la comitiva partió desde la Terminal de Ómnibus en la noche del domingo, acompañada por un equipo técnico y logístico dispuesto por la Municipalidad de Pergamino, que incluye profesores, médicos, coordinadores y acompañantes.

Durante cinco días, los representantes pergaminenses competirán en 44 disciplinas deportivas y culturales, con el objetivo no solo de sumar medallas, sino también de vivir una experiencia que trasciende la competencia: compartir, aprender y representar con orgullo a la ciudad. La ilusión está en marcha. Y Pergamino ya empezó a dejar su huella en los Juegos Bonaerenses 2025.

Compartí esta nota en redes sociales:





