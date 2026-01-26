lunes 26 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Primera Prueba de Mansedumbre en Pergamino: un evento inédito que pone en valor la doma y el bienestar animal

    La Sociedad Rural de Pergamino será sede de la Primera Prueba de Mansedumbre, un certamen inédito que reunirá a 94 domadores del país.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    26 de enero de 2026 - 18:29
    El reconocido domador e influencer Amílcar Unanue organiza la Primera Prueba de Mansedumbre que se desarrollará el próximo fin de semana en el predio de la Sociedad Rural.

    El reconocido domador e influencer Amílcar Unanue organiza la Primera Prueba de Mansedumbre que se desarrollará el próximo fin de semana en el predio de la Sociedad Rural.

    LA OPINION

    Pergamino se prepara para vivir un evento sin precedentes en el calendario tradicionalista regional. El sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero se realizará en la Sociedad Rural la Primera Prueba de Mansedumbre, una competencia que reunirá a 94 domadores y pondrá en el centro el respeto por el caballo y la doma responsable.

    Lee además
    El domador e influencer Amílcar Unanue organiza el primer certamen de mansedumbre del fin de semana del sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero en la Sociedad Rural de Pergamino.

    Amílcar Unanue organiza en Pergamino la primera prueba de Mansedumbre con casi 100 domadores
    Los sujetos se pelean con frecuencia en la calle o en la vereda generando caos y preocupación entre comerciantes, transeúntes y automovilistas.

    Preocupación en avenida Juan B. Justo por reiteradas peleas callejeras que alteran la actividad comercial

    El predio de la Sociedad Rural de Pergamino se alista para abrir sus tranqueras a una propuesta inédita que promete dejar huella en el mundo de la tradición gaucha. Durante el próximo sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero, se llevará a cabo la Primera Prueba de Mansedumbre, un evento que combina competencia, cultura y un fuerte mensaje en defensa del bienestar animal.

    La iniciativa es organizada por el reconocido domador e influencer pergaminense Amílcar Unanue, junto a sus hijos Nazareno e Indiana, y nace con el objetivo de mostrar una forma de trabajo basada en el respeto, la paciencia y el conocimiento del caballo. Lejos de ser una doma convencional, la prueba busca destacar el vínculo entre el hombre y el animal, priorizando la docilidad y la equitación consciente.

    El certamen contará con la participación de 94 domadores inscriptos, quienes presentarán potros con apenas dos meses y medio de amansamiento. Cada uno será evaluado por un jurado especializado que analizará distintos aspectos técnicos, como la correcta equitación, la respuesta del animal y, fundamentalmente, la ausencia de lesiones o signos de maltrato.

    Una competencia basada en el respeto

    La Primera Prueba de Mansedumbre se apoya en una premisa clara: defender el buen trato hacia el caballo. En ese sentido, los jurados serán estrictos en el control del uso de herramientas de apoyo y en la detección de cualquier práctica que atente contra el bienestar animal, premiando la calma, la técnica y la experiencia por sobre la fuerza.

    “Esta prueba nace como un homenaje al caballo Cara Sucia, que marcó mi camino en la doma”, explicó Amílcar Unanue al presentar el evento. “Queremos demostrar que hay muchas maneras de domar, pero todas llegan al mismo lugar cuando se trabaja con respeto y amor por el animal”, agregó.

    La magnitud del certamen también se refleja en sus premios: se repartirán 15 millones de pesos entre las seis primeras posiciones, además de menciones especiales al mejor caballo y a la mejor encillada, reconociendo el trabajo integral de los participantes.

    Cronograma y actividades para toda la familia

    El evento fue pensado como una verdadera fiesta popular, combinando tradición, música y actividades recreativas:

    Sábado 31 de enero: desde las 8:00, desfile inaugural e izamiento de la bandera. La competencia se desarrollará durante toda la jornada, con un receso al mediodía para disfrutar del escenario folclórico.

    Domingo 1 de febrero: durante la mañana se definirán los 10 finalistas, de donde surgirán los ganadores de la primera edición.

    Además, el predio contará con un Paseo Gastronómico, stands de pilcheros, juegos infantiles y espacios pensados para compartir en familia durante dos jornadas a pleno campo.

    La entrada general tendrá un valor de $20.000, con acceso a ambos días, mientras que los menores de 12 años ingresarán sin cargo.

    Tradición, música y proyección nacional

    La propuesta tendrá una fuerte impronta cultural con la presencia de Milton Pino y la cobertura del programa televisivo “Alma Gaucha”, lo que le dará visibilidad a nivel nacional. El escenario contará con la participación de artistas reconocidos como Saúl Huenchul, Maxi Salas, El Entrevero y El Tigre Goro, y cada jornada cerrará, desde las 19:00, con espectáculos de cumbia para toda la familia.

    Un esfuerzo con sello pergaminense

    Con la realización de la Primera Prueba de Mansedumbre, la Sociedad Rural de Pergamino reafirma su rol como uno de los predios más importantes del país para la realización de eventos de gran convocatoria.

    “Quiero que esta fiesta sea de Pergamino, que crezca y sea reconocida en todo el país, ayudando a mantener vivas nuestras tradiciones e incorporando a los jóvenes”, sostuvo Unanue, destacando el valor cultural y educativo de la propuesta.

    La organización de Amílcar Unanue junto a sus hijos

    El reconocido domador e influencer Amílcar Unanue está a cargo de la organización integral del evento junto a sus hijos Indiana Unanue (15) y Nazareno Unanue (17).

    Temas
    Seguí leyendo

    Amílcar Unanue organiza en Pergamino la primera prueba de Mansedumbre con casi 100 domadores

    Preocupación en avenida Juan B. Justo por reiteradas peleas callejeras que alteran la actividad comercial

    Hallaron en Pilar a Juan Laszeski: el joven desaparecido fue encontrado con vida tras una intensa búsqueda

    Vacaciones con cuidado: crece la demanda de cajas de seguridad privadas para resguardar bienes de valor

    Provincia de Buenos Aires: otra vez aumentaron las tarifas de las multas de tránsito

    Calor en Pergamino: recomendaciones para un uso eficiente de la energía eléctrica

    Alcohol, documentación y motos: intensifican los controles de tránsito en la ciudad

    Pergamino fortalece su política de niñez y adolescencia junto a Unicef Argentina

    Carnaval en familia en Manuel Ocampo: llega Ocam Feria Las Plazas Unen

    Se cumplieron 29 años del crimen de Francisco "Pancho" Torrecilla, el caso que marcó a Pergamino

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Destino San Javier emocionó al público de Pergamino con un show multitudinario en Parque Belgrano, en el marco de los 400 años de La Dormida.

    Ante 23 mil personas, Destino San Javier emocionó en Pergamino en los 400 años de La Dormida

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Los sujetos se pelean con frecuencia en la calle o en la vereda generando caos y preocupación entre comerciantes, transeúntes y automovilistas.

    Preocupación en avenida Juan B. Justo por reiteradas peleas callejeras que alteran la actividad comercial
    El reconocido domador e influencer Amílcar Unanue organiza la Primera Prueba de Mansedumbre que se desarrollará el próximo fin de semana en el predio de la Sociedad Rural.

    Primera Prueba de Mansedumbre en Pergamino: un evento inédito que pone en valor la doma y el bienestar animal

    En un partido que tuvo de todo, por la zona 2 el Rojo le ganó como visitante a Defensores Unidos por 3 a 2.

    Copa Federación: Belgrano de San Nicolás ganó en San Pedro con un gol agónico y lidera su zona

    El flyer compartido por la familia de Juan Laszeski tras su hallazgo en un hospital de Pilar este lunes.

    Hallaron en Pilar a Juan Laszeski: el joven desaparecido fue encontrado con vida tras una intensa búsqueda

    Vacaciones con cuidado: crece la demanda de cajas de seguridad privadas para resguardar bienes de valor

    Vacaciones con cuidado: crece la demanda de cajas de seguridad privadas para resguardar bienes de valor