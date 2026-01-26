Primera Prueba de Mansedumbre en Pergamino: un evento inédito que pone en valor la doma y el bienestar animal

El reconocido domador e influencer Amílcar Unanue organiza la Primera Prueba de Mansedumbre que se desarrollará el próximo fin de semana en el predio de la Sociedad Rural.

Pergamino se prepara para vivir un evento sin precedentes en el calendario tradicionalista regional. El sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero se realizará en la Sociedad Rural la Primera Prueba de Mansedumbre , una competencia que reunirá a 94 domadores y pondrá en el centro el respeto por el caballo y la doma responsable.

El predio de la Sociedad Rural de Pergamino se alista para abrir sus tranqueras a una propuesta inédita que promete dejar huella en el mundo de la tradición gaucha. Durante el próximo sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero, se llevará a cabo la Primera Prueba de Mansedumbre, un evento que combina competencia, cultura y un fuerte mensaje en defensa del bienestar animal.

La iniciativa es organizada por el reconocido domador e influencer pergaminense Amílcar Unanue , junto a sus hijos Nazareno e Indiana, y nace con el objetivo de mostrar una forma de trabajo basada en el respeto, la paciencia y el conocimiento del caballo. Lejos de ser una doma convencional, la prueba busca destacar el vínculo entre el hombre y el animal, priorizando la docilidad y la equitación consciente.

El certamen contará con la participación de 94 domadores inscriptos, quienes presentarán potros con apenas dos meses y medio de amansamiento. Cada uno será evaluado por un jurado especializado que analizará distintos aspectos técnicos, como la correcta equitación, la respuesta del animal y, fundamentalmente, la ausencia de lesiones o signos de maltrato.

Una competencia basada en el respeto

La Primera Prueba de Mansedumbre se apoya en una premisa clara: defender el buen trato hacia el caballo. En ese sentido, los jurados serán estrictos en el control del uso de herramientas de apoyo y en la detección de cualquier práctica que atente contra el bienestar animal, premiando la calma, la técnica y la experiencia por sobre la fuerza.

“Esta prueba nace como un homenaje al caballo Cara Sucia, que marcó mi camino en la doma”, explicó Amílcar Unanue al presentar el evento. “Queremos demostrar que hay muchas maneras de domar, pero todas llegan al mismo lugar cuando se trabaja con respeto y amor por el animal”, agregó.

La magnitud del certamen también se refleja en sus premios: se repartirán 15 millones de pesos entre las seis primeras posiciones, además de menciones especiales al mejor caballo y a la mejor encillada, reconociendo el trabajo integral de los participantes.

Cronograma y actividades para toda la familia

El evento fue pensado como una verdadera fiesta popular, combinando tradición, música y actividades recreativas:

Sábado 31 de enero: desde las 8:00, desfile inaugural e izamiento de la bandera. La competencia se desarrollará durante toda la jornada, con un receso al mediodía para disfrutar del escenario folclórico.

Domingo 1 de febrero: durante la mañana se definirán los 10 finalistas, de donde surgirán los ganadores de la primera edición.

Además, el predio contará con un Paseo Gastronómico, stands de pilcheros, juegos infantiles y espacios pensados para compartir en familia durante dos jornadas a pleno campo.

La entrada general tendrá un valor de $20.000, con acceso a ambos días, mientras que los menores de 12 años ingresarán sin cargo.

Tradición, música y proyección nacional

La propuesta tendrá una fuerte impronta cultural con la presencia de Milton Pino y la cobertura del programa televisivo “Alma Gaucha”, lo que le dará visibilidad a nivel nacional. El escenario contará con la participación de artistas reconocidos como Saúl Huenchul, Maxi Salas, El Entrevero y El Tigre Goro, y cada jornada cerrará, desde las 19:00, con espectáculos de cumbia para toda la familia.

Un esfuerzo con sello pergaminense

Con la realización de la Primera Prueba de Mansedumbre, la Sociedad Rural de Pergamino reafirma su rol como uno de los predios más importantes del país para la realización de eventos de gran convocatoria.

“Quiero que esta fiesta sea de Pergamino, que crezca y sea reconocida en todo el país, ayudando a mantener vivas nuestras tradiciones e incorporando a los jóvenes”, sostuvo Unanue, destacando el valor cultural y educativo de la propuesta.

La organización de Amílcar Unanue junto a sus hijos

El reconocido domador e influencer Amílcar Unanue está a cargo de la organización integral del evento junto a sus hijos Indiana Unanue (15) y Nazareno Unanue (17).