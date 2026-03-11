Los cambios en la VTV no llegan a Pergamino: cómo siguen los plazos para hacerla

jueves 12 de marzo de 2026
    11 de marzo de 2026 - 15:52
    En Pergamino la VTV seguirá como hasta ahora
    En provincia de Buenos Aires y Pergamino todo seguirá igual

    La iniciativa que impulsa la gestión libertaria propone extender los plazos de revisión, habilitar más lugares para realizar el trámite y simplificar procesos administrativos vinculados a la Verificación Técnica Vehicular.

    Uno de los cambios clave es pasar de dos a cinco años el control para vehículos cero kilómetro y revisiones bianuales para unidades de hasta diez años de antigüedad. Y los que excedan la década de antigüedad cada un año. Esa medida, según los detractores, carece de respaldo técnico y podría incrementar los riesgos de seguridad vial.

    De hecho, fuentes del Gobierno provincial señalaron a Agencia DIB que no está en análisis avanzar con las modificaciones en el territorio. “Es muy necesaria la VTV como funciona en la actualidad. Necesitamos mantener los controles en medio de la desinversión que hace Nación en las rutas del país”, indicaron.

    Los costos de la VTV

    El objetivo, según explicaron desde el Ministerio de Desregulación a cargo de Federico Stuzenegger, es simplificar el proceso, reducir costos para los conductores y ampliar la oferta de lugares donde realizar el control. Para ello se busca habilitar talleres y concesionarias de cualquier jurisdicción, siempre y cuando tengan “instalaciones aptas y equipamiento adecuado”.

    Sin embargo, desde la Provincia indicaron que sería un riesgo habilitar a cualquier taller a que pueda hacer los controles. De hecho, desde Transporte, a cargo de Martín Marinucci, llevan dando de baja más de 450 sitios ilegales que de dedicaban a la entrega de obleas truchas.

    Sí Nación, no en Provincia

    Desde la cartera de Stuzenegger estiman que una flexibilización se traduciría en precios más bajos, además de evitar largas distancias para acceder al servicio y demoras para conseguir turnos.

    En provincia de Buenos Aires, realizar la VTV para autos cuesta $97.057 con IVA incluido. Para las motos, el control saldrá $38.801,03; mientras que para vehículos pesados (más de 2.500 kg) $174.604,64. En tanto, remolques y acoplados livianos abonarán $58.201,54 y los remolques y acoplados pesados un total de $87.302,33.

    Cabe recordar que desde marzo, con el aumento de las multas de tránsito, circular sin VTV o con ella vencida puede costar entre $568.800 y $1.896.000.

