Amílcar Unanue organiza en Pergamino la primera prueba de Mansedumbre con casi 100 domadores

El domador e influencer Amílcar Unanue organiza el primer certamen de mansedumbre del fin de semana del sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero en la Sociedad Rural de Pergamino.

El reconocido domador e influencer pergaminense Amílcar Unanue organiza la Primera Prueba de Mansedumbre en la Sociedad Rural de Pergamino , un festival que se realizará el 31 de enero y 1 de febrero y reunirá a casi 100 domadores de Argentina y Uruguay , con potros en proceso de amansamiento, importantes premios y una amplia propuesta cultural.

La Sociedad Rural de Pergamino será escenario, el sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero, de un evento inédito para la ciudad y la región: la 1ª Prueba de Mansedumbre , organizada por el reconocido domador e influencer local Amílcar Unanue, quien cuenta con una fuerte presencia en redes sociales y es seguido por miles de aficionados al mundo del caballo y las tradiciones gauchas.

El festival reunirá a casi 100 domadores, que llegarán desde distintos puntos del país y también desde Uruguay, con potros que comenzaron su proceso de amansamiento a mediados de noviembre. Cada participante presentará un caballo que nunca había sido montado, con apenas dos meses y medio de doma, lo que convierte a la competencia en una verdadera muestra de técnica, paciencia y respeto por el animal.

Según explicó Unanue, la prueba busca defender la doma tradicional argentina, poniendo el acento en la equitación, la mansedumbre y el bienestar animal. Los jurados evaluarán no solo los ejercicios técnicos, sino también que los caballos no presenten lesiones ni sangrados, tanto en la boca como en el uso de espuelas, que deberán ser únicamente de apoyo.

“Esta prueba nace como un homenaje al caballo Cara Sucia, que marcó mi camino y mi forma de entender la mansedumbre. Queremos mostrar que hay muchas maneras de domar, pero todas llegan al mismo punto cuando se trabaja con conocimiento y respeto”, señaló Unanue.

Una convocatoria histórica para la primera edición

Para tratarse de la primera edición, la convocatoria superó todas las expectativas: 94 domadores ya están inscriptos, una cifra que confirma el interés generado por la propuesta. La organización está a cargo del propio Amílcar Unanue junto a sus hijos, Nazareno e Indiana, quienes trabajan en cada detalle del evento.

El certamen repartirá $15 millones en premios, distribuidos en seis posiciones principales, además de menciones especiales para distintos rubros, como el mejor caballo presentado o la mejor encillada, con el objetivo de que todos los participantes se lleven un reconocimiento por el trabajo realizado.

Cronograma y actividades para toda la familia

El sábado 31 de enero, desde las 8:00, se realizará el desfile inaugural de los domadores y el izamiento de la bandera, seguido por el inicio de la prueba, que se desarrollará durante toda la mañana. Al mediodía habrá un receso con escenario folclórico, y por la tarde continuará la competencia, de la cual quedarán seleccionados los finalistas para el domingo.

El domingo 1 de febrero, la actividad comenzará por la mañana con la definición de la prueba y la selección de los 10 finalistas, de los cuales surgirán los ganadores. Durante ambas jornadas habrá un paseo gastronómico, stands de pilcheros y propuestas pensadas para que el público pueda asistir en familia, incluso con posibilidad de acampar en el predio.

Shows, invitados y transmisión del festival

El festival contará con la presencia de Milton Pino y las cámaras del programa “Alma Gaucha”, además de destacados artistas como Saúl Huenchul, Maxi Salas, Nano Nelson, El Entrevero, Apasionados y El Tigre Goro, entre otros. Desde las 19:00, ambas jornadas cerrarán con cumbia para toda la familia, combinando tradición y propuesta moderna.

Unanue remarcó que el objetivo es que la fiesta “sea de Pergamino”, genere movimiento económico y permita mostrar la belleza y el potencial de la Sociedad Rural, a la que definió como una de las más lindas que ha visto en sus recorridas por Argentina y Uruguay.

“Quiero que esta fiesta crezca, que sea reconocida en todo el país y que ayude a mantener vivas nuestras tradiciones, sumando a los jóvenes con propuestas actuales y respetuosas”, concluyó el organizador.

Reporte LA OPINION

Embed

Amílvar Unanue participo del ciclo de streaming REPORTE LA OPINIÓN, que conducen los periodistas Alfonso Godoy y Federico Delloso.

