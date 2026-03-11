jueves 12 de marzo de 2026
    • Licencia de conducir y seguridad vial: importancia de asistir a las charlas para poder tramitar el registro

    Pergamino lleva adelante un programa de capacitación para gestionar la licencia de conducir en el marco de los programas municipales de seguridad vial.

    11 de marzo de 2026 - 15:02
    Portal Ciudadano. una herramienta fundamental para tramitar la Licencia de Conducir

    La Municipalidad de Pergamino recuerda a los vecinos que para obtener la licencia de conducir por primera vez es obligatorio participar de las charlas presenciales de seguridad y educación vial, una instancia formativa clave dentro del proceso para acceder al registro

    Estas charlas se realizan periódicamente en el Teatro Unión y forman parte de una política municipal orientada a fortalecer la educación vial y promover una conducción más responsable en la ciudad.

    Seguridad vial y conducción

    El secretario de Gobierno Karim Dib, explicó que la convocatoria viene siendo muy amplia y que cada encuentro se realiza con sala completa. “Participan muchos jóvenes que están alcanzando la edad para comenzar a conducir, pero también adultos y adultos mayores que tramitan su licencia por primera vez o que hace mucho tiempo no la renuevan. Todos coinciden en que las charlas son muy útiles”, señaló.

    El funcionario destacó además que se trata de una instancia formativa práctica y dinámica, pensada específicamente para la realidad del tránsito local.

    “Trabajamos sobre situaciones reales de Pergamino: avenidas, calles céntricas, prioridades de paso, estacionamiento, conducción segura en moto y en ruta. No es algo abstracto tomado de un manual, sino una charla diseñada para los problemas cotidianos del tránsito en nuestra ciudad”, explicó.

    Durante la capacitación también se abordan aspectos fundamentales como la documentación obligatoria, la posición de manejo, la seguridad dentro del vehículo, el transporte de menores, la conducción en rutas y autopistas y cómo actuar ante un accidente de tránsito.

    Además, los participantes pueden interactuar durante toda la charla, realizar preguntas y compartir experiencias, lo que hace que el encuentro sea participativo y dinámico.

    Las jornadas se realizan habitualmente una vez por mes, con cupos limitados de acuerdo a la capacidad del Teatro, que cuenta con aproximadamente 200 butacas. En caso de existir mayor demanda, desde el Municipio evalúan sumar nuevas fechas u horarios.

    Licencia de Conducir a través del Portal Ciudadano

    Para facilitar el trámite, el Municipio implementó un sistema digital a través del Portal Ciudadano.

    • Ingresar al Portal Ciudadano

      Registrarse con los datos personales o iniciar sesión si ya se posee una cuenta.
    • Entrar a la sección “Turnos”

      Seleccionar la opción “Licencia original”.
    • Acceder a las charlas presenciales

      Si todavía no realizaste las charlas:

      Cuando el sistema pregunte “¿Hiciste las charlas?”, seleccionar NO.

      El sistema mostrará las fechas disponibles.

      Elegir una y descargar o imprimir el cupón de asistencia, donde se indicará día, horario y lugar de la charla.

      Es obligatorio presentar ese cupón al asistir.

      Si ya realizaste las charlas:

      Cuando el sistema pregunte “¿Hiciste las charlas?”, seleccionar SÍ.

      El sistema mostrará las fechas disponibles para el turno administrativo.

      Elegir el turno para finalizar el trámite en las oficinas de Licencias de Conducir.

      Una vez cumplida esta instancia, el proceso continúa con los exámenes correspondientes dentro del área municipal de licencias.
