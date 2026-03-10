jueves 12 de marzo de 2026
    • La Cooperativa Eléctrica de Pergamino impulsa un uso responsable de energía a través de estudiantes

    Desde la Cooperativa Eléctrica de Pergamino recorren escuelas y trabajan en educación con los alumnos.

    10 de marzo de 2026 - 18:50
    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino y el uso responsanble de la energía.

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino impulsa distintas acciones destinadas a fomentar la conciencia sobre el cuidado de los recursos energéticos y el uso responsable de la electricidad. En ese marco, la institución desarrolla el programa “Uso Responsable de la Energía”, una propuesta educativa que llega a las aulas con el objetivo de generar aprendizajes y promover hábitos sustentables entre los estudiantes.

    La iniciativa parte de una premisa clara: los niños y niñas pueden convertirse en verdaderos embajadores del cambio dentro de sus hogares y comunidades. Por eso, el programa busca acercar contenidos vinculados a la energía de manera didáctica y participativa, promoviendo la reflexión sobre el valor de los recursos y la importancia de utilizarlos de forma consciente.

    En el Partido de Pergamino

    Durante los encuentros en las escuelas, se abordan diferentes temáticas vinculadas al consumo energético. Entre ellas, se destacan las diferencias entre energías renovables y no renovables, un eje fundamental para comprender el impacto que tienen las distintas fuentes de generación en el ambiente y en el desarrollo sostenible.

    Asimismo, los estudiantes aprenden a interpretar las etiquetas de eficiencia energética presentes en los electrodomésticos, una herramienta clave para identificar cuáles son los equipos que consumen menos energía y permiten optimizar el uso de la electricidad en el hogar. A partir de ejemplos concretos, se explica cómo estas clasificaciones ayudan a tomar decisiones más responsables al momento de comprar o utilizar distintos aparatos.

    Los objetivos

    El programa también incluye una serie de recomendaciones prácticas para ahorrar energía, tanto en la casa como en la escuela. Entre ellas, se destacan acciones simples como apagar luces innecesarias, aprovechar la iluminación natural, desenchufar equipos que no estén en uso y utilizar de manera eficiente los dispositivos eléctricos.

    Desde la Cooperativa Eléctrica remarcaron que el objetivo principal es sembrar conciencia desde edades tempranas, entendiendo que los estudiantes no solo incorporan nuevos conocimientos, sino que también los transmiten a sus familias, multiplicando el impacto de estas acciones en la comunidad.

    Un trabajo en conjunto

    Educar es iluminar el futuro”, señalaron desde la institución, al destacar la importancia de este tipo de propuestas que combinan educación, cuidado del ambiente y responsabilidad social.

    A través de este programa, la Cooperativa reafirma su compromiso con la formación y la concientización de las nuevas generaciones, promoviendo un uso más eficiente de la energía y fortaleciendo una cultura del cuidado de los recursos que resulta fundamental para el presente y el futuro de la comunidad pergaminense.

