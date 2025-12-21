Prevención de la violencia de género: charla clave en Zárate para locales nocturnos impulsada por el Municipio

El objetivo del encuentro con comerciantes, principalmente propietarios de locales de esparcimiento nocturno, fue el de informar, concientizar y sensibilizar sobre los alcances de la Ley Nacional N º 26.485 – Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en el ámbito de los espacios laborales y sociales.

La Secretaría de Gobierno de Zárate impulsó una charla informativa destinada a comerciantes y propietarios de espacios nocturnos con el objetivo de fortalecer la prevención de la violencia de género en ámbitos laborales y sociales, promoviendo el conocimiento de la normativa vigente y la construcción de entornos seguros y responsables.

El encuentro estuvo dirigido principalmente a responsables de locales de esparcimiento nocturno, un sector clave en la vida social de la comunidad. Durante la jornada se abordaron los alcances de la Ley Nacional Nº 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sancionada en 2009, que establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias.

La capacitación apuntó a brindar herramientas concretas para identificar situaciones de riesgo, reconocer conductas violentas y actuar de manera adecuada ante posibles casos, entendiendo que los espacios nocturnos son ámbitos donde la prevención temprana resulta fundamental.

Durante la charla se detallaron los distintos tipos de violencia contemplados en la normativa: física, psicológica, económica, simbólica y sexual. Además, se hizo hincapié en la importancia de la sensibilización y la formación continua del personal que se desempeña en estos establecimientos, como parte de una política integral de prevención.

Los expositores remarcaron que la violencia de género no se limita al ámbito privado, sino que también puede manifestarse en espacios públicos, laborales y recreativos, por lo que la responsabilidad social de comerciantes y empleadores resulta central para garantizar el cumplimiento de la ley.

Trabajo articulado entre áreas municipales

La iniciativa fue desarrollada de manera conjunta entre la Secretaría de Gobierno, la Dirección General de Género y Familia y el Departamento de Políticas de Género de la Municipalidad de Zárate, en el marco de una agenda de trabajo orientada a la promoción de derechos y la prevención de violencias.

Desde el Municipio destacaron la importancia del trabajo articulado con el sector privado y la necesidad de sostener este tipo de acciones en el tiempo, con el fin de generar un cambio cultural que contribuya a erradicar la violencia de género y fortalecer la convivencia en los espacios nocturnos de la ciudad.