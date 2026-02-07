El Centro 403 abrió la inscripción a cursos de capacitación con rápida salida laboral que comienzan en marzo

Los cursos con salida laboral comienzan en marzo. LA OPINION

El Centro de Formación Laboral N° 403 (UPCN) de Pergamino abrió la inscripción a su oferta educativa 2026, integrada por cursos con certificación oficial de la Dirección General de Cultura y Educación y una marcada orientación a la inserción laboral. Las capacitaciones comenzarán en marzo y abarcan múltiples áreas estratégicas vinculadas al empleo, los oficios y la economía del conocimiento.

La propuesta formativa incluye alternativas pensadas tanto para quienes buscan su primer empleo como para aquellas personas que desean capacitarse, reconvertirse laboralmente o fortalecer emprendimientos propios. En ese marco, el CFL 403 ofrece cursos vinculados al ámbito de la salud y los servicios institucionales, la tecnología y la programación, la gastronomía, el marketing digital, el diseño y diversos oficios con alta demanda en el mercado local y regional.

403 Entre las capacitaciones que iniciarán en marzo se encuentran los cursos de Manipulación de Alimentos, Clasificación de Cereales, Mucama/o para Establecimientos de Salud, Programación Web, Instalación y Reparación de Equipos de Climatización, Programación en Python Avanzado para Ciencia de Datos, Acompañante Terapéutico, Cocina Vegetariana, Diseño Textil Digital con orientación en la creación de estampas, Operador/a de Herramientas de Marketing y Venta Digital y Realizador/a de Piezas Gráficas y Audiovisuales para Redes Sociales, entre otras propuestas.

La oferta educativa del Centro de Formación Laboral 403 se caracteriza por su enfoque práctico y por la certificación oficial otorgada por la DGCyE, lo que garantiza validez provincial de los títulos y mejora las posibilidades de inserción laboral. Además, varias de las capacitaciones están directamente orientadas a sectores productivos y de servicios con demanda sostenida de mano de obra calificada.

Las personas interesadas en inscribirse pueden acercarse a la sede del establecimiento de formación, ubicada en Echevarría 549, primer piso, en la ciudad de Pergamino, donde recibirán información sobre días, horarios y requisitos de cada curso. También se encuentran disponibles los canales digitales del centro a través de su cuenta de Instagram @cfl_403_upcn y el sitio web cursosipfl.trabajo.gba.gob.ar. cursos del 403 inician en marzo

