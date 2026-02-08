Guido Serafini: "La llegada de Uber va a elevar el servicio de remis"

Ante la noticia que adelantó LA OPINION sobre el posible desembarco de la empresa Uber a Pergamino , este medio buscó la palabra de un propietario referente de agencias de remises, en este caso con 33 años de trayectoria en Pergamino como Remis San José y quien hoy está al frente de la misma, Guido Serafini, no se sorprendió con la noticia.

“La verdad que la llegada era inminente, si no era ahora, iba a ser el próximo año o en los próximos meses, así que yo creo que era algo que ya estaba dado. Y como agencia de remis, tenemos bastantes herramientas para competir. Yo creo que esto va a hacer que se eleve el servicio, que se mejore la calidad del servicio y que muchas de las otras remiserías también busquen sus fortalezas, para poder competir y que el cliente de Pergamino los elija”.

Al marcar una de las diferencias con Uber , señaló: “Por ahí lo que tiene Uber, a diferencia nuestra, que cuando hay alta demanda sube el valor del viaje, que nosotros no lo hacemos, incluso con el sistema que tenemos, nos da la opción de hacer eso, pero por una cuestión de ética y de que siempre se trabajó de esta forma, nunca se hizo eso. Pero después creo que las tarifas van a andar más o menos parecidas”.

De todos modos Serafini señaló que “todo es muy reciente” y no hay precisiones al respecto, por lo que aguarda por una confirmación oficial: “Creo que las autoridades del Municipio aún no han sacado ningún comunicado, ya que esto es muy reciente, pero calculo que la Secretaría de Transporte se va a comunicar con nosotros para charlar esto, para discutirlo, para que todos trabajemos y todos compitamos con las mismas regulaciones, bajo las mismas normativas”.

Las referencias más cercana del desembarco de Uber

Al ser consultado si tenían conocimiento de cómo fue la experiencia del desembarco de Uber en la región, Guido explicó: “Tenemos la referencia de Uber en San Nicolás que está funcionando y conviven los servicios todos juntos, tanto el de taxi como el de Remis y el Uber, después cada cliente elige lo que prefiere. Sea los costos, la limpieza del vehículo, la buena atención. La gente que está con nosotros hace muchos años trabaja de remis y conocen Pergamino, conocen cómo manejarse, tienen un respaldo también por parte nuestra, así que creo que eligen eso también, con quién tener la confianza de darle la movilidad”.

El boom de los 90

Guido Serafini, quien tomó la posta de su padre Luis “Luigi” Serafini en Remis San José, se remontó a los inicios: “Con respecto a los 90, cuando fue este boom de remises había muchísimas agencias. Diría que más de 40. Pero hoy quedaron las más grandes, las que tuvieron por ahí un mejor servicio o las que simplemente se mantuvieron. Nosotros, como remis, tenemos 33 años de trayectoria, que no es poco. Y creo que la clave para mantener tanto tiempo un negocio siempre fue adaptarse a estas nuevas adversidades, nuevas cosas. Pasamos la pandemia y un montón de crisis más. Así que es una cuestión de adaptarse y evolucionar junto como la tecnología”.

La actualidad del remis

Al hacer referencia a la actualidad, reconoció: “La utilización de remis ha mermado un poco, seguramente por el tema económico que estamos atravesando todos los argentinos, pero más allá de eso no ha bajado demasiado, sí obviamente si lo comparamos con años mejores. Pero creo que tenemos el beneficio, por lo menos los remiseros, por así decirlo, que el servicio de transporte de colectivos no es muy bueno en Pergamino y además es muy costoso. Entonces la gente nos sigue eligiendo, ya sea por el costo, por la puntualidad, porque no nos tiene que andar esperando, que lo vamos a buscar directamente a su domicilio. Nosotros tenemos una gran clientela, pero son también 33 años que nos avalan y tenemos de trayectoria para atender al vecino de Pergamino”.

Mayor tecnología y servicios

Guido Serafini también destacó ventajas que tiene el remis y en especial su agencia: “Somos pocos hoy en día los que cumplimos con las 24 horas abiertos, nosotros por suerte tenemos la disponibilidad de tener vehículos las 24 horas. De todos modos ha bajado mucho la demanda nocturna y empieza a moverse recién a partir del miércoles ó jueves, pero de lunes a miércoles baja bastante, salvo gente que va a trabajar, pero a comparación de otra época sí bajó, por supuesto. Pero el fin de semana se reaviva. Muchas agencias cierran a la noche, somos pocos los que estamos las 24 horas”.

Además, remarcó que su agencia también cuenta con aplicación para choferes y clientes: “Nosotros ya hace dos años que tenemos tanto la aplicación para clientes para que se la descarguen en Google o en Play Store y también la de choferes donde por ejemplo, viene una persona con un auto que quiere hacer un dinero extra, un ingreso adicional, en el horario que puede trabajar y simplemente lo ayudo yo por ejemplo con la habilitación del vehículo. Obviamente buscamos autos que sean moderadamente nuevos, que vayan con nuestra flota y simplemente habilitan el vehículo y se bajan la aplicación de conductores y en un día están trabajando. Es bastante sencillo”.

Además cuenta con aplicación de de WhatsApp: “Aquellas personas que por ahí prefieren trabajar o pedir un vehículo a través de una aplicación de WhatsApp, nosotros tenemos ambas opciones, como también los teléfonos. Los invitamos a comunicarse con nosotros a través de WhatsApp al 2477- 597677, pueden descargar nuestra aplicación tanto de Play Store como de Google, y aquellas personas que busquen también tener un ingreso adicional y tengan un vehículo, o quieran también trabajar como choferes, que se acerquen a nuestras oficinas en frente del Hospital San José”.

Las mismas reglas para todos

Guido Serafini también explicó las normativas que deben cumplir como Agencia de Remis y entiende que serán las mismas para Uber si arriba a Pergamino: “La normativa indica que son 10 años de antigüedad del vehículo, es decir que hasta el 2036 puede trabajar un auto del 2026. Por suerte nosotros tenemos la capacidad de tener una flota bastante nueva. En enero por ejemplo contamos con tres cero kilómetros. Y ahora se viene el cuarto cero kilómetro. Después, con respecto a las normativas para poder habilitar un auto, la verdad que la gente de tránsito de habilitación en estos últimos meses se ha comportado muy bien con nosotros, con los agencieros. La habilitación en Pergamino de Remis es gratuita, lo único que necesita para poder habilitar el auto es que tener un carnet profesional, una libreta sanitaria, una VTV para transporte de pasajeros y no mucho más que eso y las desinfecciones, que son las tasas municipales que se pagan mensualmente por cada vehículo. Yo creo que eso también se va a adaptar a Uber que también cumpla con lo mismo”.