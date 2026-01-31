Presentaron la 6ª edición del Rally de San Pedro con tres jornadas y homenaje a "Pichi" Iglesias

El intendente Cecilio Salazar encabezó la presentación oficial de la sexta edición del Rally de San Pedro, competencia que integrará el calendario del Rally Federal y se disputará entre el viernes 13 y el domingo 15 de febrero, con un homenaje especial al piloto local Fernando “Pichi” Iglesias.
Rally de San Pedro: presentación oficial y respaldo institucional
El acto se realizó en el despacho oficial del intendente, donde Salazar destacó la importancia de que San Pedro vuelva a posicionarse como sede de una competencia de alcance regional y nacional. En ese sentido, remarcó que la realización del rally no implica costos para el erario municipal y que el evento genera un impacto positivo en la actividad turística y comercial de la ciudad.
Durante la presentación, el jefe comunal valoró el trabajo conjunto entre el Municipio y la organización del Rally Federal, subrayando la experiencia previa de la ciudad en este tipo de competencias y la respuesta favorable del público en ediciones anteriores.
Copa Fernando “Pichi” Iglesias: reconocimiento a un referente local
La competencia llevará el nombre de “Copa Fernando ‘Pichi’ Iglesias” en homenaje al reconocido piloto sampedrino, figura histórica del automovilismo local. Visiblemente emocionado, Iglesias agradeció el reconocimiento y destacó el arraigo que el deporte motor tiene en San Pedro, así como el acompañamiento constante de la comunidad.
El homenaje busca poner en valor la trayectoria deportiva y el aporte de Iglesias al automovilismo regional, consolidándolo como un referente para las nuevas generaciones de pilotos.
Detalles del recorrido, seguridad y organización del evento
Las autoridades de la organización, representadas por Mariano Calandrino (director de carrera), Horacio Cires (seguridad de caminos), Claudio Sandi y Giorgina Giacone, brindaron precisiones técnicas sobre el desarrollo del fin de semana. Confirmaron que el parque de asistencia estará ubicado en la plaza céntrica, facilitando el acceso del público, y que la rampa de largada simbólica se montará frente al Palacio Municipal.
Asimismo, se informó que habrá un despliegue coordinado entre las áreas municipales y los dispositivos de seguridad para garantizar el ordenamiento del tránsito y el cuidado de los caminos rurales. Desde la organización insistieron en la necesidad de que los espectadores respeten estrictamente las zonas habilitadas y las indicaciones del personal, con el objetivo de asegurar un evento seguro para todos.
Desde la Municipalidad invitaron a vecinos y turistas a participar de esta nueva edición del Rally de San Pedro, adelantando que en los próximos días se difundirá información detallada sobre horarios y recorridos a través de los canales oficiales, para permitir una adecuada planificación de la asistencia.