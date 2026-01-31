Presentaron la 6ª edición del Rally de San Pedro con tres jornadas y homenaje a "Pichi" Iglesias

Presentación oficial del VI Rally San Pedro , competencia que llevará el nombre de “Copa Fernando ‘Pichi’ Iglesias” en homenaje al reconocido piloto local. El evento, que forma parte del calendario del Rally Federal, se desarrollará entre el viernes 13 y el domingo 15 de febrero, movilizando a los principales exponentes de la especialidad en la región.

El intendente Cecilio Salazar encabezó la presentación oficial de la sexta edición del Rally de San Pedro , competencia que integrará el calendario del Rally Federal y se disputará entre el viernes 13 y el domingo 15 de febrero, con un homenaje especial al piloto local Fernando “Pichi” Iglesias.

Ramallo fue sede del primer Torneo de Pesca Recreativo con Devolución en la costa del Paraná

El acto se realizó en el despacho oficial del intendente, donde Salazar destacó la importancia de que San Pedro vuelva a posicionarse como sede de una competencia de alcance regional y nacional. En ese sentido, remarcó que la realización del rally no implica costos para el erario municipal y que el evento genera un impacto positivo en la actividad turística y comercial de la ciudad.

Durante la presentación, el jefe comunal valoró el trabajo conjunto entre el Municipio y la organización del Rally Federal, subrayando la experiencia previa de la ciudad en este tipo de competencias y la respuesta favorable del público en ediciones anteriores.

La competencia llevará el nombre de “Copa Fernando ‘Pichi’ Iglesias” en homenaje al reconocido piloto sampedrino, figura histórica del automovilismo local. Visiblemente emocionado, Iglesias agradeció el reconocimiento y destacó el arraigo que el deporte motor tiene en San Pedro, así como el acompañamiento constante de la comunidad.

El homenaje busca poner en valor la trayectoria deportiva y el aporte de Iglesias al automovilismo regional, consolidándolo como un referente para las nuevas generaciones de pilotos.

Detalles del recorrido, seguridad y organización del evento

Las autoridades de la organización, representadas por Mariano Calandrino (director de carrera), Horacio Cires (seguridad de caminos), Claudio Sandi y Giorgina Giacone, brindaron precisiones técnicas sobre el desarrollo del fin de semana. Confirmaron que el parque de asistencia estará ubicado en la plaza céntrica, facilitando el acceso del público, y que la rampa de largada simbólica se montará frente al Palacio Municipal.

Asimismo, se informó que habrá un despliegue coordinado entre las áreas municipales y los dispositivos de seguridad para garantizar el ordenamiento del tránsito y el cuidado de los caminos rurales. Desde la organización insistieron en la necesidad de que los espectadores respeten estrictamente las zonas habilitadas y las indicaciones del personal, con el objetivo de asegurar un evento seguro para todos.

Desde la Municipalidad invitaron a vecinos y turistas a participar de esta nueva edición del Rally de San Pedro, adelantando que en los próximos días se difundirá información detallada sobre horarios y recorridos a través de los canales oficiales, para permitir una adecuada planificación de la asistencia.