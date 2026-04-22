El Municipio de Pergamino llevó su modelo de salud al centro del debate bonaerense

En nombre del Municipio estuvieron presentes la directora de Atención Primaria, Natalia Barboza; la secretaria de Salud, Erica Períes y la coordinadora de SISPER, Florencia Arditti.

El Municipio de Pergamino volvió a posicionarse en el mapa sanitario provincial al participar activamente del Consejo de Salud de la Provincia de Buenos Aires (COSAPRO), un espacio clave para el intercambio, la planificación y la construcción de políticas públicas en materia de salud.

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La jornada, desarrollada los días 15, 16 y 17 de abril en Mar del Plata, reunió a autoridades, profesionales y equipos técnicos de distintos municipios con el objetivo de debatir estrategias y fortalecer un sistema de salud más integrado y eficiente.

En nombre del Municipio estuvieron presentes la secretaria de Salud, Erica Períes; la directora de Atención Primaria, Natalia Barboza; y la coordinadora de SISPER, Florencia Arditti.

La participación en este ámbito resulta estratégica, ya que el COSAPRO es considerado el principal foro de discusión del sistema sanitario bonaerense, donde se delinean políticas, se comparten experiencias territoriales y se generan consensos para mejorar la atención en toda la provincia.

Experiencias que nacen en el territorio

Durante el encuentro, el equipo pergaminense expuso diversas iniciativas desarrolladas a nivel local, muchas de ellas con fuerte impacto en la comunidad:

*El funcionamiento de un consultorio especializado en alto riesgo pediátrico y neonatal dentro de un Centro de Atención Primaria.

*Herramientas de autodiagnóstico orientadas a niñez y adolescencia.

*La implementación de SISPER como recurso clave en el abordaje de la salud mental.

*Capacitaciones en el uso del DEA (Desfibrilador Externo Automático) en centros de salud y localidades del Partido.

Estas experiencias reflejan un enfoque integral que prioriza la prevención, la cercanía con la comunidad y la innovación en la gestión sanitaria.

Construir en red para mejorar la atención

El COSAPRO no solo funciona como espacio de debate, sino también como un ámbito de articulación entre municipios, donde se promueve el trabajo en red y la construcción colectiva de soluciones. Además, se consolida como un escenario de producción de conocimiento, con la presentación de trabajos científicos, proyectos y relatos de experiencias.

En este sentido, Períes valoró la importancia de estos encuentros: “Estos espacios permiten visibilizar el trabajo local, fortalecer políticas públicas y continuar mejorando la calidad de atención en el sistema de salud”.

La presencia de Pergamino en este tipo de instancias reafirma el compromiso del Municipio con una salud pública en constante evolución, donde el intercambio de saberes y la innovación se convierten en herramientas fundamentales para dar respuestas a las necesidades de la población.