    • Preocupación en avenida Juan B. Justo por reiteradas peleas callejeras que alteran la actividad comercial

    Comerciantes y vecinos del barrio Centenario alertan por peleas recurrentes entre dos sujetos que generan disturbios y riesgo vial en avenida Juan B. Justo.

    26 de enero de 2026 - 19:33
    Los sujetos se pelean con frecuencia en la calle o en la vereda generando caos y preocupación entre comerciantes, transeúntes y automovilistas.

    Los sujetos se pelean con frecuencia en la calle o en la vereda generando caos y preocupación entre comerciantes, transeúntes y automovilistas.

    LA OPINION

    Crece la preocupación entre comerciantes, vecinos y automovilistas de la avenida Juan B. Justo, en el barrio Centenario, por las reiteradas peleas protagonizadas por dos sujetos que deambulan por la zona. Los episodios, cada vez más frecuentes, incluyen agresiones físicas y forcejeos que alteran la actividad comercial y generan riesgo vial.

    La zona comercial de la avenida Juan B. Justo, a la altura del barrio Centenario, vuelve a ser escenario de situaciones que generan inquietud y malestar entre comerciantes, clientes y transeúntes. Desde hace un tiempo, dos sujetos que deambulan juntos por el sector protagonizan reiteradas discusiones que derivan en peleas físicas, con golpes de puño, empujones y puntapiés en plena vía pública.

    Según relataron testigos habituales del lugar, ambos hombres caminan a la par mientras mantienen discusiones verbales que, en cuestión de segundos, escalan hasta convertirse en violentos forcejeos. Estas situaciones se repiten con frecuencia y logran alterar la normal circulación y la tranquilidad de una de las arterias más transitadas del barrio.

    Los sujetos se pelean con frecuencia en la calle o en la vereda generando caos y preocupación entre comerciantes, transeúntes y automovilistas.

    Los sujetos se pelean con frecuencia en la calle o en la vereda generando caos y preocupación entre comerciantes, transeúntes y automovilistas.

    El episodio más reciente se registró en la tarde de este lunes, minutos antes de las 19:00, cuando una nueva pelea tuvo lugar en los carriles de circulación de avenida Juan B. Justo al 1.600. En ese contexto, los contendientes se enfrentaron a golpes de puño en medio de la calzada, obligando a los automovilistas a realizar maniobras bruscas de esquive, con el consiguiente riesgo de colisiones entre vehículos de ambos carriles.

    Los sujetos se pelean con frecuencia en la calle o en la vereda generando caos y preocupación entre comerciantes, transeúntes y automovilistas.

    Los sujetos se pelean con frecuencia en la calle o en la vereda generando caos y preocupación entre comerciantes, transeúntes y automovilistas.

    Desde los comercios cercanos, empleados y clientes observaron la escena con sorpresa y preocupación, al advertir que se trataba de otro episodio similar a los ya ocurridos con anterioridad. “Es algo que se repite y cada vez preocupa más”, señalaron comerciantes de la zona, quienes aseguran que la situación afecta directamente el normal desarrollo de la actividad comercial.

    Los sujetos se pelean con frecuencia en la calle o en la vereda generando caos y preocupación entre comerciantes, transeúntes y automovilistas.

    Los sujetos se pelean con frecuencia en la calle o en la vereda generando caos y preocupación entre comerciantes, transeúntes y automovilistas.

    Antecedentes y preocupación creciente

    No se trata de un hecho aislado. Vecinos indicaron que en ocasiones anteriores las disputas terminaron con personas lesionadas, e incluso recordaron un episodio en el que una ambulancia del SAME debió trasladar a uno de los involucrados tras sufrir heridas durante un enfrentamiento similar.

    Una de las particularidades que más llama la atención de quienes presencian estas situaciones es que, luego de protagonizar peleas que parecen irreconciliables, los mismos sujetos vuelven a caminar juntos minutos después, como si nada hubiera ocurrido.

    De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, el presunto consumo de alcohol podría ser uno de los factores que incide en este comportamiento errático, provocando momentos de exaltación en los que los individuos parecen desconocerse y reaccionar de manera violenta.

    Impacto en la convivencia y el tránsito

    Las reiteradas peleas callejeras no solo generan temor entre quienes circulan a pie, sino que también representan un riesgo concreto para la seguridad vial, al desarrollarse en plena avenida y obligar a los conductores a maniobrar de manera imprevista.

    Comerciantes y vecinos del barrio Centenario manifestaron su preocupación y reclamaron mayor presencia preventiva, ante el temor de que alguno de estos episodios termine con consecuencias más graves, tanto para los propios protagonistas como para terceros ajenos al conflicto.

