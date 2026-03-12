Comenzó la vacunación antigripal en Pergamino: inmunizan a mayores de 65 años y personal de salud

En el marco de la campaña nacional de vacunación antigripal, que este año comenzó de manera anticipada en todo el país, en Pergamino ya se está aplicando la dosis a los primeros grupos priorizados. En esta etapa inicial, la inmunización está destinada a personas mayores de 65 años y al personal de salud, con el objetivo de proteger a quienes presentan mayor riesgo de desarrollar complicaciones ante la enfermedad.
Las personas interesadas en vacunarse pueden acercarse al vacunatorio municipal José Caggiano, que funciona de lunes a viernes de 8:00 a 16:00; al vacunatorio del Hospital San José, de lunes a viernes de 7:00 a 17:00; o a los distintos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) distribuidos en la ciudad.
El adelanto de la campaña fue dispuesto a nivel nacional debido a las proyecciones sanitarias que indican que el subclado K de la influenza A (H3N2) podría comenzar a circular antes de la llegada del otoño, tal como ocurrió recientemente en el hemisferio norte.
La vacuna antigripal es una herramienta fundamental para la prevención, ya que reduce significativamente la posibilidad de desarrollar cuadros graves, internaciones y complicaciones asociadas al virus, especialmente en los grupos de mayor riesgo.
¿Quiénes deben vacunarse?
La campaña está dirigida a la población considerada más vulnerable frente a la enfermedad. Además del personal de salud y las personas mayores de 65 años —que son quienes reciben la vacuna en esta primera etapa— también se incluyen niños y niñas de entre 6 meses y 2 años, embarazadas en cualquier trimestre de la gestación y puérperas.
Asimismo, se recomienda la inmunización a personas con enfermedades de base que aumentan el riesgo de complicaciones, como enfermedades respiratorias, neurológicas o cardíacas crónicas, inmunodeficiencias, patologías oncohematológicas, pacientes trasplantados, personas con diabetes o insuficiencia renal crónica, entre otras.
Prevención
Desde el sistema sanitario recuerdan que la vacuna es gratuita para los grupos incluidos en la campaña y constituye una medida clave para reducir el impacto de la gripe estacional y proteger a la población más vulnerable de cara a los meses de mayor circulación viral.