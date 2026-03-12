Comenzó la vacunación antigripal en Pergamino: inmunizan a mayores de 65 años y personal de salud

La campaña está dirigida a la población considerada más vulnerable frente a la enfermedad.

En el marco de la campaña nacional de vacunación antigripal , que este año comenzó de manera anticipada en todo el país, en Pergamino ya se está aplicando la dosis a los primeros grupos priorizados. En esta etapa inicial, la inmunización está destinada a personas mayores de 65 años y al personal de salud , con el objetivo de proteger a quienes presentan mayor riesgo de desarrollar complicaciones ante la enfermedad.

Las personas interesadas en vacunarse pueden acercarse al vacunatorio municipal José Caggiano, que funciona de lunes a viernes de 8:00 a 16:00; al vacunatorio del Hospital San José , de lunes a viernes de 7:00 a 17:00; o a los distintos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) distribuidos en la ciudad.

El adelanto de la campaña fue dispuesto a nivel nacional debido a las proyecciones sanitarias que indican que el subclado K de la influenza A (H3N2) podría comenzar a circular antes de la llegada del otoño, tal como ocurrió recientemente en el hemisferio norte.

La vacuna antigripal es una herramienta fundamental para la prevención , ya que reduce significativamente la posibilidad de desarrollar cuadros graves, internaciones y complicaciones asociadas al virus, especialmente en los grupos de mayor riesgo.

¿Quiénes deben vacunarse?

La campaña está dirigida a la población considerada más vulnerable frente a la enfermedad. Además del personal de salud y las personas mayores de 65 años —que son quienes reciben la vacuna en esta primera etapa— también se incluyen niños y niñas de entre 6 meses y 2 años, embarazadas en cualquier trimestre de la gestación y puérperas.

Asimismo, se recomienda la inmunización a personas con enfermedades de base que aumentan el riesgo de complicaciones, como enfermedades respiratorias, neurológicas o cardíacas crónicas, inmunodeficiencias, patologías oncohematológicas, pacientes trasplantados, personas con diabetes o insuficiencia renal crónica, entre otras.

Prevención

Desde el sistema sanitario recuerdan que la vacuna es gratuita para los grupos incluidos en la campaña y constituye una medida clave para reducir el impacto de la gripe estacional y proteger a la población más vulnerable de cara a los meses de mayor circulación viral.