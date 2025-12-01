Prefectura Zárate refuerza seguridad en el Río Paraná ante la llegada del verano

Prefectura Zárate refuerza su presencia en el Río Paraná y la zona ante la llegada del verano La Voz

Con la llegada del verano, la Prefectura Naval Argentina en Zárate reforzó su presencia en el Río Paraná y zonas aledañas. Mediante patrullajes preventivos y campañas de concientización, buscan reducir accidentes y promover la seguridad en playas, clubes náuticos y sectores recreativos, garantizando que vecinos y turistas disfruten del río de manera responsable.

Patrullajes fluviales intensivos en verano Durante los meses de mayor afluencia, la Prefectura incrementa sus controles en sectores como el camping Las Tejas, el canal Martín Yrigoyen y el Río Paraná Guazú. Estas medidas buscan prevenir accidentes y garantizar un uso seguro de los espacios recreativos y deportivos sobre el río.

Zonas habilitadas y normas de seguridad La institución remarca la importancia de respetar las zonas habilitadas para actividades náuticas. Consultar los mapas oficiales disponibles en la web de la Prefectura permite a los ciudadanos conocer los lugares seguros y las reglas que deben seguir para practicar deportes náuticos sin riesgos.

Concientización y prevención de accidentes Además de los patrullajes, la Prefectura realiza campañas informativas para educar sobre la seguridad en playas y riberas. Estas acciones buscan proteger la vida de los vecinos y turistas, promoviendo un disfrute responsable de los espacios naturales de Zárate durante la temporada estival.

Compartí esta nota en redes sociales:





