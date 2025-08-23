sábado 23 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Prefectura detuvo a un asesino buscado intensamente en Zárate tras un allanamiento exitoso

    El operativo se realizó en Paso al 1600 y permitió detener a un hombre vinculado a un homicidio agravado, desobediencia y violación de domicilio.

    23 de agosto de 2025 - 16:15
    Prefectura detuvo a un asesino buscado intensamente en Zárate tras un allanamiento exitoso

    Prefectura detuvo a un asesino buscado intensamente en Zárate tras un allanamiento exitoso

    LAOPINION

    La ciudad de Zárate fue escenario de un operativo de gran relevancia judicial, luego de que efectivos de la Prefectura Naval Argentina lograran detener a un hombre que era intensamente buscado por la justicia.

    Lee además
    Comienzan las capacitaciones presenciales en Zárate para autoridades de mesa de cara a las elecciones legislativas provinciales

    Zárate: capacitaciones presenciales para autoridades de mesa para las elecciones legislativas provinciales
    Agustina Propato: Zárate atraviésa un vaciamiento y los trabajadores temen por su futuro laboral
    Elecciones de Octubre

    Agustina Propato: "Zárate atraviesa un vaciamiento y los trabajadores temen por su futuro laboral"

    El arresto se concretó tras un allanamiento en una vivienda ubicada en Paso al 1600, en el marco de una causa por homicidio agravado por el vínculo, desobediencia y violación de domicilio.

    El procedimiento

    El procedimiento se llevó a cabo siguiendo estrictos protocolos de seguridad, y según fuentes oficiales se realizó sin incidentes, garantizando la integridad de todas las personas involucradas.

    La aprehensión

    Tras la aprehensión, el acusado fue trasladado a la sede de Prefectura, donde permanece bajo custodia y a disposición de la justicia. El operativo se ejecutó por orden de la Unidad Fiscal N°8, a cargo de la Dra. Irene Molinari, y con la supervisión del Juzgado de Garantías N°2, encabezado por el Dr. Julio Grassi.

    De acuerdo con fuentes judiciales, el detenido se encontraba prófugo desde hacía varias semanas, lo que motivó una intensa búsqueda coordinada entre distintas fuerzas de seguridad. Aunque su identidad no fue revelada por razones legales, se confirmó que el hombre era considerado de alta peligrosidad y que estaba vinculado a hechos de violencia familiar y delitos contra la propiedad.

    Operativo exitoso

    El éxito del operativo refuerza el trabajo articulado entre las fuerzas federales y el poder judicial en la provincia, en un contexto donde la lucha contra la violencia y el crimen organizado se mantiene como prioridad.

    Temas
    Seguí leyendo

    Zárate: capacitaciones presenciales para autoridades de mesa para las elecciones legislativas provinciales

    Agustina Propato: "Zárate atraviesa un vaciamiento y los trabajadores temen por su futuro laboral"

    Passaglia: "Con el presupuesto actual, Zárate podría hacer 484 cuadras de pavimento por año"

    Accidente en el Puente Zárate–Brazo Largo: dos menores resultaron heridos y vehículos con daños materiales

    Zárate: Lanzamiento de la Agrupación Scout "Gendarme Tripepi" reunió a más de 200 jóvenes en Lima

    Juguemos otra vez: inauguran muestra en el Museo Histórico de Zárate

    Ebrio y fuera de control: atacó a efectivos policiales en Zárate

    La joven zarateña Martina Morales debutó en el Gran Rex y continúa conquistando escenarios

    Exaltación de la Cruz: La Sociedad Rural organiza un foro electoral con candidatos elecciones 2025

    Síndrome de Tourette: jornada de concientización en Zárate

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Agustina Propato: Zárate atraviésa un vaciamiento y los trabajadores temen por su futuro laboral
    Elecciones de Octubre

    Agustina Propato: "Zárate atraviesa un vaciamiento y los trabajadores temen por su futuro laboral"

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Elba Labbate, Alexis Chávez y Morena Pugin, los abanderados durante el acto.

    Pergamino presentó su moderna pista de atletismo con una jornada histórica

    Por Fernando Bongiovanni
    Argentino logró su primer triunfo  en el Pre Federal A. Venció a la “Juve” en el estadio “Socios Fundadores”.

    Argentino festejó su primer triunfo en el Torneo Pre Federal y Comu perdió con Somisa

    Prefectura detuvo a un asesino buscado intensamente en Zárate tras un allanamiento exitoso

    Prefectura detuvo a un asesino buscado intensamente en Zárate tras un allanamiento exitoso

    Comienzan las capacitaciones presenciales en Zárate para autoridades de mesa de cara a las elecciones legislativas provinciales

    Zárate: capacitaciones presenciales para autoridades de mesa para las elecciones legislativas provinciales

    Se viene el Regatas Run 2025 en Baradero: todo lo que hay que saber sobre la gran carrera de septiembre

    Baradero: Se viene la competencia "Regatas Run 2025" la gran carrera de septiembre