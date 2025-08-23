Prefectura detuvo a un asesino buscado intensamente en Zárate tras un allanamiento exitoso

La ciudad de Zárate fue escenario de un operativo de gran relevancia judicial , luego de que efectivos de la Prefectura Naval Argentina lograran detener a un hombre que era intensamente buscado por la justicia.

El arresto se concretó tras un allanamiento en una vivienda ubicada en Paso al 1600 , en el marco de una causa por homicidio agravado por el vínculo, desobediencia y violación de domicilio .

El procedimiento se llevó a cabo siguiendo estrictos protocolos de seguridad , y según fuentes oficiales se realizó sin incidentes , garantizando la integridad de todas las personas involucradas.

Tras la aprehensión, el acusado fue trasladado a la sede de Prefectura , donde permanece bajo custodia y a disposición de la justicia. El operativo se ejecutó por orden de la Unidad Fiscal N°8 , a cargo de la Dra. Irene Molinari , y con la supervisión del Juzgado de Garantías N°2 , encabezado por el Dr. Julio Grassi .

De acuerdo con fuentes judiciales, el detenido se encontraba prófugo desde hacía varias semanas, lo que motivó una intensa búsqueda coordinada entre distintas fuerzas de seguridad. Aunque su identidad no fue revelada por razones legales, se confirmó que el hombre era considerado de alta peligrosidad y que estaba vinculado a hechos de violencia familiar y delitos contra la propiedad.

Operativo exitoso

El éxito del operativo refuerza el trabajo articulado entre las fuerzas federales y el poder judicial en la provincia, en un contexto donde la lucha contra la violencia y el crimen organizado se mantiene como prioridad.