domingo 10 de agosto de 2025
    Maxi Godoy recorre barrios de Zárate y denuncia el abandono municipal

    Maxi Godoy recorre barrios de Zárate y denuncia abandono municipal por calles en mal estado, falta de transporte y escasa iluminación.

    10 de agosto de 2025 - 14:25
    El candidato de Potencia en Zárate denuncia abandono municipal

    El candidato de Potencia en Zárate denuncia abandono municipal

    LAOPINION

    Godoy visitó diferentes barrios y escuchó las inquietudes de los vecinos, que reclaman por calles en mal estado, falta de transporte y escasa iluminación. El candidato subrayó que es fundamental una mayor presencia del Estado municipal

    Candidato de Potencia

    El dirigente político y candidato a concejal por Potencia, Maxi Godoy, continúa con su agenda territorial en el Partido de Zárate, de cara a las elecciones del 7 de septiembre. En las últimas semanas recorrió sectores como 4 Esquinas, Reysol y España 2, donde mantuvo diálogos directos con los vecinos para conocer de primera mano las problemáticas que atraviesan.

    Reclamos por abandono y falta de gestión

    Durante estas visitas, los vecinos expresaron su preocupación por el deterioro de las calles, la ausencia de zanjeo que provoca anegamientos, la escasa iluminación pública que incrementa la inseguridad y la falta de transporte público en algunos sectores, lo que dificulta la movilidad diaria.

    “Desde nuestro espacio reafirmamos nuestro compromiso con cada vecino del Partido de Zárate. Seguiremos recorriendo, escuchando y visibilizando los problemas reales de la comunidad, con el objetivo de impulsar soluciones concretas y duraderas”, señaló Godoy.

    Llamado a una mayor presencia del Estado

    El candidato subrayó que es fundamental una mayor presencia del Estado municipal en tareas de mantenimiento y seguridad para garantizar una mejor calidad de vida, especialmente en los barrios más postergados.

    Godoy sostuvo que la campaña continuará con visitas y actividades en distintos puntos de la ciudad para seguir recogiendo demandas y planteando propuestas que apunten a resolver problemas estructurales que afectan a miles de vecinos.

