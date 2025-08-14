viernes 15 de agosto de 2025
    • San Nicolás tendrá un nuevo cine que incluye con tres salas y tecnología de última generación

    El municipio anunció la construcción de un cine con tres salas modernas en San Nicolás, una demanda histórica de los vecinos que pronto será realidad.

    14 de agosto de 2025 - 23:30
    La municipalidad de San Nicolás anunció que se crearán tres salas de cine en Zona Sur.

    El cine vuelve a San Nicolás. Así lo confirmó el municipio a través de un video en redes sociales, donde el intendente Santiago Passaglia anunció la construcción de un nuevo complejo cinematográfico, una noticia que los vecinos esperaban desde hace años.

    El proyecto contempla tres salas equipadas con tecnología de última generación, pensadas para ofrecer una experiencia de primer nivel. El complejo estará ubicado en la zona sur, cerca del Hospital Zona Sur y a pocos metros de la rotonda que conecta Avenida Savio con Ruta 188.

    La palabra de Santiago Passaglia ante el anuncio de la creación de un Cine

    Actualmente ya comenzaron las primeras tareas, que incluyen movimiento de suelo y construcción de la base. Passaglia destacó que se trata de “un deseo compartido por todos los nicoleños” y que su concreción “responde a una demanda histórica y sumará un nuevo espacio cultural y recreativo para toda la comunidad”.

