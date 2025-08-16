sábado 16 de agosto de 2025
    Un jubilado denunció haber sido víctima de una estafa virtual millonaria

    Lo despojaron de más de medio millón de pesos de su cuenta bancaria y 50 mil dólares que tenía invertido en una aplicación de finanzas.

    16 de agosto de 2025 - 13:50
    La estafa a un jubilado fue a través de un falso operador de una aplicación financiera abusando de la necesidad de recuperar el acceso a la herramienta de inversión.

    La estafa a un jubilado fue a través de un falso operador de una aplicación financiera abusando de la necesidad de recuperar el acceso a la herramienta de inversión.

    ARCHIVO LA OPINION

    Un jubilado de 74 años denunció ante la Justicia haber sido víctima de una maniobra de estafa virtual a través de una aplicación de inversiones financieras, que terminó con la sustracción de más de medio millón de pesos de su cuenta bancaria.

    Sebastián Valente, el joven carnicero de 28 años que apuesta todo su futuro a un emprendimiento comercial en España junto a su hermano.

    El joven carnicero pergaminense que se destaca en España por los descuentos a jubilados en su local
    El convicto sigue siendo buscado desde los minutos después que baleó al sargento de la DDI Pergamino.

    Ordenaron la captura nacional e internacional del convicto que baleó a un policía en un allanamiento

    El hecho se originó cuando el hombre, que había invertido dinero en la plataforma Forex Club Libertex, intentó recuperar acceso a su cuenta luego de haber perdido la contraseña de ingreso.

    Según consta en la denuncia, en medio de esa búsqueda se topó en la red social Facebook con una publicidad vinculada a un supuesto grupo inversor asociado a YPF. Confiado, ingresó a la publicación y se comunicó con un número de usuario que figuraba en el aviso.

    Estafa

    Del otro lado lo atendió un individuo que se presentó como operador financiero y le aseguró que lo ayudaría a recuperar el dinero invertido. Siguiendo sus instrucciones, el jubilado accedió a su billetera virtual de la aplicación Cuenta DNI y allí comenzó a realizar una serie de pasos que, bajo la apariencia de ser parte del trámite para transferirle sus fondos, en realidad terminaron habilitando el movimiento del dinero a favor de terceros.

    Al finalizar la conversación, el supuesto asesor cortó el contacto y, horas más tarde, la víctima comprobó que desde su Cuenta DNI se había realizado una transferencia por 547.000 pesos hacia una cuenta bancaria a nombre de un hombre identificado como Sergio Horacio Domínguez. Al mismo tiempo, al intentar ingresar a la aplicación de inversiones, se encontró con que el saldo había quedado en cero, sin posibilidad de determinar el destino de los fondos.

    El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3, que dispuso el inicio de una investigación bajo la carátula de estafa. Entre las primeras medidas ordenadas se incluyeron el relevamiento de capturas de pantalla de la comunicación, el rastreo de la transferencia y la solicitud de información a las entidades financieras intervinientes.

    Este episodio se suma a la creciente cantidad de denuncias por fraudes virtuales que afectan especialmente a personas mayores, quienes suelen quedar expuestas a estafadores que se aprovechan de su inexperiencia en el manejo de aplicaciones y plataformas digitales. Desde las fuerzas de seguridad y la Justicia recomiendan extremar las precauciones, evitar brindar datos bancarios o contraseñas a desconocidos y verificar la autenticidad de los contactos antes de realizar cualquier operación en línea.

