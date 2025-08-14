Adolescente de 17 años fue baleado en San Nicolás con arma de fuego tras intentar robar en un almacén

viernes 15 de agosto de 2025
    Un joven recibió un disparo en la pierna de arma de fuego en San Nicolás al intentar robar en un almacén, a metros de otro ataque a un menor días atrás.

    Un adolescente de 17 años resultó herido de un disparo en la pierna izquierda este jueves, tras intentar robar en un almacén ubicado en la intersección de Viale y Soler, enSan Nicolás, el cual según fuentes policiales, ingresó al local con fines delictivos y, por circunstancias que aún se investigan, recibió un disparo de arma de fuego.

    Posteriormente, un móvil del SAME lo trasladó desde Conrrado Patrón al 800 al Hospital San Felipe, luego de que él mismo llamara para pedir auxilio debido a que se estaba desangrando.

    En el hecho intervienen la Comisaría Tercera y la DDI San Nicolás, con la causa caratulada como “herido de arma de fuego”.

    Un hecho ocurrido cerca del niño atacado con arma de fuego días pasados

    Lo llamativo es que este incidente ocurrió a pocos metros del lugar donde, el pasado domingo, un niño de 11 años fue baleado en la espalda durante una disputa entre dos hombres, en la esquina de Soler y Reynoso. En esa ocasión, el menor sufrió una herida de entrada y salida sin comprometer órganos vitales y actualmente se encuentra en buen estado de salud.

