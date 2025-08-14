Adolescente de 17 años fue baleado en San Nicolás con arma de fuego tras intentar robar en un almacén

Adolescente intentó robar un almacén en San Nicolás y resultó herido con arma de fuego.

Un adolescente de 17 años resultó herido de un disparo en la pierna izquierda este jueves, tras intentar robar en un almacén ubicado en la intersección de Viale y Soler, enSan Nicolás, el cual según fuentes policiales, ingresó al local con fines delictivos y, por circunstancias que aún se investigan, recibió un disparo de arma de fuego.

Posteriormente, un móvil del SAME lo trasladó desde Conrrado Patrón al 800 al Hospital San Felipe, luego de que él mismo llamara para pedir auxilio debido a que se estaba desangrando.

En el hecho intervienen la Comisaría Tercera y la DDI San Nicolás, con la causa caratulada como “herido de arma de fuego”.

Un hecho ocurrido cerca del niño atacado con arma de fuego días pasados Lo llamativo es que este incidente ocurrió a pocos metros del lugar donde, el pasado domingo, un niño de 11 años fue baleado en la espalda durante una disputa entre dos hombres, en la esquina de Soler y Reynoso. En esa ocasión, el menor sufrió una herida de entrada y salida sin comprometer órganos vitales y actualmente se encuentra en buen estado de salud.

