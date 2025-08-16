domingo 17 de agosto de 2025
    • Orgullo pergaminense: la Escuela Agrotécnica brilló en la Expo Junín al lograr cinco premios

    La Escuela Agrotécnica tuvo una participación histórica en la 77ª Expo Junín donde obtuvo cinco premios, fruto del esfuerzo de docentes, alumnos y colaboradores

    16 de agosto de 2025 - 21:51
    El equipo de la Escuela Agrotécnica de Pergamino que obtuvo importantes logros en Junín.

    El equipo de la Escuela Agrotécnica de Pergamino que obtuvo importantes logros en Junín.

    ESC. AGROTECNICA

    La Escuela Agrotécnica de Pergamino vivió una jornada histórica al conquistar cinco prestigiosos premios en la 77ª edición de la muestra ganadera de la Expo Junín, donde realizó su primera participación oficial. Este sábado fue testigo de un desempeño brillante que dejó en claro el compromiso, la pasión y la dedicación de esta institución educativa.

    Los premios obtenidos

    El equipo de la Agro logró destacados reconocimientos en distintas categorías:

    • Lote Campeón 4 dientes

    • Lote Gran Campeón Macho PR

    • Mejor Macho de Lote

    • Reservado Gran Campeón Macho PR

    • Lote Campeón Diente de Leche

    Trabajo en equipo

    Este logro es fruto del esfuerzo conjunto encabezado por el profesor Tomás Torregrosa, quien lideró la preparación junto a los estudiantes. También fue clave el acompañamiento de Carlos Nader, Braian Giles y Erika Díaz, además del apoyo del equipo directivo.

    El protagonismo de los alumnos

    Los verdaderos protagonistas fueron los alumnos, quienes dedicaron semanas de intenso trabajo para que los animales llegaran en las mejores condiciones a la exposición. Ellos son: Lucas Cabrera, Gianfranco Cascardo, Francisco Gennero, Valentino Gutiérrez, Máximo Gutiérrez, Luca Valarelli, Santino Gorostarzu, Eros Celis, Magalí Ozafran, Maite Sauret, Agustín Valdez, Priscila Kruzlik y Juan Morando.

    Un logro para toda la comunidad

    La Escuela Agrotécnica demostró que con esfuerzo, trabajo en equipo y compromiso, los sueños pueden hacerse realidad. Un verdadero orgullo para Pergamino y para toda la comunidad educativa.

