Orgullo pergaminense: la Escuela Agrotécnica brilló en la Expo Junín al lograr cinco premios

El equipo de la Escuela Agrotécnica de Pergamino que obtuvo importantes logros en Junín.

La Escuela Agrotécnica de Pergamino vivió una jornada histórica al conquistar cinco prestigiosos premios en la 77ª edición de la muestra ganadera de la Expo Junín , donde realizó su primera participación oficial. Este sábado fue testigo de un desempeño brillante que dejó en claro el compromiso, la pasión y la dedicación de esta institución educativa.

Trabajo en equipo

Este logro es fruto del esfuerzo conjunto encabezado por el profesor Tomás Torregrosa, quien lideró la preparación junto a los estudiantes. También fue clave el acompañamiento de Carlos Nader, Braian Giles y Erika Díaz, además del apoyo del equipo directivo.

El protagonismo de los alumnos

Los verdaderos protagonistas fueron los alumnos, quienes dedicaron semanas de intenso trabajo para que los animales llegaran en las mejores condiciones a la exposición. Ellos son: Lucas Cabrera, Gianfranco Cascardo, Francisco Gennero, Valentino Gutiérrez, Máximo Gutiérrez, Luca Valarelli, Santino Gorostarzu, Eros Celis, Magalí Ozafran, Maite Sauret, Agustín Valdez, Priscila Kruzlik y Juan Morando.

Un logro para toda la comunidad

La Escuela Agrotécnica demostró que con esfuerzo, trabajo en equipo y compromiso, los sueños pueden hacerse realidad. Un verdadero orgullo para Pergamino y para toda la comunidad educativa.