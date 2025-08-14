jueves 14 de agosto de 2025
    • San Nicolás realiza campaña de recolección de residuos electrónicos el 20 de agosto

    La Municipalidad de San Nicolás recibirá aparatos electrónicos en desuso el 20 de agosto, buscando reducir el impacto ambiental y fomentar el reciclaje.

    14 de agosto de 2025 - 16:00
    Anuncia la Municipalidad de San Nicolás la recolección de residuos electrónicos el miércoles 20.

    Anuncia la Municipalidad de San Nicolás la recolección de residuos electrónicos el miércoles 20.

    La Municipalidad de San Nicolás anunció que el próximo miércoles 20 de agosto se llevará a cabo una nueva campaña de recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). La jornada tendrá lugar en el Empedrado de la Costanera (Avenida J. M. de Rosas y Lavalle) en el horario de 9:00 a 15:00.

    Lo que se podrá dejar de residuos electrónicos

    Se recibirán diversos elementos como CPU, mouse, teclados, monitores, impresoras, notebooks y netbooks, televisores, equipos de comunicación, cámaras fotográficas, amplificadores de sonido, calculadoras, teléfonos fijos e inalámbricos, radios, videocámaras, reproductores de VHS, consolas de videojuegos, pequeños electrodomésticos, tablets, cargadores y cables.

    Desde el municipio recomendaron reducir el uso de aparatos electrónicos a los imprescindibles y, en caso de tener dispositivos en desuso que aún funcionen, donarlos a entidades públicas o particulares para prolongar su vida útil y minimizar el impacto ambiental.

