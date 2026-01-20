martes 20 de enero de 2026
    • ARBA lanzó nuevos planes para ponerse al día: facilidades de pago y beneficios por buen cumplimiento

    Arba habilitó un esquema de regularización de deudas impositivas con opciones de financiación flexible y descuentos.

    20 de enero de 2026 - 13:29
    El programa de ARBA alcanza deudas vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025.

    El programa de ARBA alcanza deudas vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025.

    ARBA

    La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) puso en marcha un nuevo esquema de planes de pago destinado a facilitar la regularización de deudas impositivas y permitir que los contribuyentes recuperen los beneficios por buen cumplimiento fiscal. La iniciativa fue oficializada este martes a través del Boletín Oficial y entrará en vigencia a partir del 2 de febrero.

    El programa alcanza deudas vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025 e incluye alternativas de cancelación adaptadas a distintas capacidades económicas, tanto para obligaciones en instancia prejudicial como judicial. El objetivo central es promover la normalización fiscal y reactivar el acceso a bonificaciones vigentes en los impuestos provinciales.

    “Ponerse al día no solo ordena la situación fiscal, sino que también permite volver a acceder a descuentos importantes. Queremos ofrecer herramientas concretas para que más contribuyentes puedan regularizar su situación”, explicó Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA.

    Opciones para deudas impositivas en instancia prejudicial

    El plan general contempla múltiples modalidades de pago. Quienes cuenten con la posibilidad de cancelar la deuda en forma inmediata podrán hacerlo mediante el pago al contado, en una sola vez.

    Para el resto de los contribuyentes, se ofrecen planes con anticipo y financiación:

    *Anticipo del 5% y hasta 3 cuotas sin interés.

    *Anticipo del 5% y de 6 a 12 cuotas con un interés del 1,5% mensual.

    *Anticipo del 5% y de 15 a 24 cuotas con un interés del 2,5% mensual.

    En los casos que requieran plazos más extensos, ARBA habilitó:

    *Anticipo del 10% y financiación de 27 a 48 cuotas, con un interés del 3,5% mensual.

    *Anticipo del 20% y financiación de 51 a 60 cuotas, con un interés del 4% mensual.

    Planes para deudas judiciales

    El nuevo esquema también contempla planes específicos para deudas que ya se encuentran en instancia judicial o que surgen de procesos de fiscalización con allanamiento.

    En estos casos, las opciones disponibles incluyen:

    *Pago al contado, en una sola vez.

    *Anticipo del 5% y hasta 3 cuotas sin interés.

    *Anticipo del 5% y de 6 a 12 cuotas con un interés del 1,5% mensual.

    *Anticipo del 5% y de 15 a 24 cuotas con un interés del 2,5% mensual.

    *Anticipo del 10% y financiación de 27 a 48 cuotas, con un interés del 3,5% mensual.

    Recuperar los descuentos fiscales

    Desde el organismo recordaron que regularizar las deudas exigibles es condición indispensable para acceder a los beneficios vigentes, entre ellos: Un 15% de descuento por pago anual anticipado, y una bonificación del 10% por cuota para quienes abonan en término y mantienen buen cumplimiento.

    Impuesto Inmobiliario

    Por último, ARBA informó que el Impuesto Inmobiliario tendrá su primer vencimiento en febrero de 2026, mientras que el Impuesto Automotor comenzará a pagarse a partir de marzo, bajo una modalidad mensual que busca otorgar mayor previsibilidad a los contribuyentes.

