Día de la Mujer: Pergamino conmemora el 8M con festival, marcha y actividades culturales

Pergamino se sumará una vez más a la conmemoración internacional del 8M con propuestas que combinan arte, reflexión y movilización social.

En el marco del Día de la Mujer, este domingo, 8 de marzo se desarrollarán en Pergamino distintas actividades culturales, artísticas y de reflexión organizadas tanto por la Municipalidad como por colectivos feministas de la ciudad. Festival, marcha, feria de emprendedoras y presentaciones artísticas formarán parte de una jornada que busca visibilizar la lucha histórica por los derechos de las mujeres y promover la igualdad.

La Municipalidad, a través de la Dirección de la Mujer de Pergamino, llevará adelante el Festival 8M, que se realizará hoy desde las 18:00 en la explanada del Centro Cultural Bellas Artes (avenida Alsina y Moreno).

La propuesta reunirá a artistas y emprendedoras locales en un espacio pensado para visibilizar el trabajo de mujeres en el ámbito cultural y artístico, en un contexto donde todavía persiste una brecha de género en los escenarios y festivales.

Durante la jornada se presentarán distintos espectáculos de danza y música protagonizados por artistas de la ciudad, entre ellos el Cuerpo Municipal de Danzas con Malambo Femenino, Lucrecia Volpi, el Instituto de Danzas “La Bayadera”, dirigido por la profesora María Elena Oviedo, el Taller de Danzas de Anto Malonni, Danza en Colores con Georgina Marini y Nicole Kiesevich, y el Espacio de Arte Popular “El Candil” con una propuesta de danza femenina.

Además, el festival contará con la participación de emprendedoras pergaminenses que exhibirán y ofrecerán sus productos.

La directora de Asistencia a la Mujer y la Familia, Florencia Vaño Abba, explicó que esta actividad forma parte de una agenda más amplia durante todo el mes de marzo.

“La idea de esta fecha, como otras efemérides del año, es además del trabajo que realizamos todo el año en prevención y en territorio, hacer hincapié en la visibilización del área, de la fecha en especial y del trabajo de mujeres emprendedoras y artistas que puedan difundir lo que hacen”, señaló.

En este marco, también se desarrollarán otras actividades durante el mes, como una charla junto a la Escuela Municipal de Boxeo Femenino en articulación con el área de Deportes, donde se abordarán los derechos de las mujeres y se cerrará el encuentro con una clase de yoga.

Asimismo, mañana a las 11:00 se realizará una actividad en la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires con charlas protagonizadas por mujeres, y hacia fin de mes se prevé una propuesta destinada a adultas mayores en articulación con el área de Tercera Edad.

Marcha de la Juntada Feminista

Por su parte, la Juntada Feminista de Pergamino convoca a la comunidad a participar de la tradicional movilización por el 8M, bajo el lema global impulsado por Naciones Unidas para 2026: “Derechos, Justicia y Acción para todas las mujeres y niñas”.

La convocatoria será hoy a las 18:30 en el Puente de las Mujeres (Intendente Biscayart y 25 de Mayo), donde se realizará la lectura del manifiesto, la confección de carteles y la preparación de la marcha.

Desde allí partirá la movilización hacia el Galpón de la Juventud, en el Parque Belgrano, donde se desarrollará un acto con intervenciones artísticas y una feria de artesanas.

Desde la organización señalaron que la jornada será “un espacio de resistencia y construcción colectiva”, en el que se buscará visibilizar distintas demandas vinculadas a los derechos de las mujeres.

Entre los principales reclamos se encuentran el fin de la violencia de género, trabajo digno sin precarización, mayor presupuesto para la educación pública, acceso real a la justicia, reconocimiento de las tareas de cuidado y la implementación del cupo laboral travesti-trans.

“Este 2026 no solo conmemoramos, nos activamos para desmantelar las barreras que aún nos impiden decidir, liderar y vivir sin miedo”, expresaron desde la organización.

