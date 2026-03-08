Acceso a la tierra: se entregaron 50 lotes en Pergamino y proyectan más adjudicaciones

La Municipalidad de Pergamino concretó la entrega de 50 nuevos lotes con servicios correspondientes al proyecto habitacional Solares II, ubicado en el predio donde antiguamente funcionaba la exfábrica Linotex. El acto reunió a las familias adjudicatarias que habían sido seleccionadas mediante el sorteo realizado oportunamente y que desde hace más de dos años vienen cumpliendo con el pago de las cuotas del plan de recupero económico establecido para acceder a los terrenos.

La actividad fue encabezada por el secretario de Desarrollo Social del Municipio, Juan Manuel Batallánez; y contó con la participación del concejal Ignacio Maestegui, quien asistió en representación del intendente Javier Martínez. Durante la jornada se vivieron momentos de profunda emoción, ya que las familias pudieron tomar posesión efectiva de sus lotes, un paso fundamental en el camino hacia la construcción de la vivienda propia.

Cada uno de los terrenos fue identificado y señalado en el lugar por el propio Batallánez junto al equipo técnico de la Dirección de Tierra y Vivienda, quienes acompañaron a los adjudicatarios en el reconocimiento de los espacios teniendo en cuenta que a partir de ahora podrán comenzar a transformar en sus futuros hogares.

En diálogo con LA OPINION, el funcionario municipal destacó la importancia de este avance y remarcó que representa la culminación de una etapa muy significativa dentro del programa de acceso a la tierra que impulsa la Municipalidad de Pergamino .

“Para nosotros es una enorme satisfacción poder llegar a esta instancia. Se trata de la concreción de la segunda etapa del proyecto Solares II, que en total involucra 209 lotes. Eso significa que 209 familias de Pergamino cuentan ahora con su lote con servicios para comenzar a construir su vivienda única y de ocupación permanente”, expresó en la charla Batallánez.

Un proceso importante

El secretario de Desarrollo Social también explicó que este logro es el resultado de un proceso largo que implicó meses de trabajo técnico, administrativo y de ejecución de obras de infraestructura indispensables para que el predio pueda transformarse en un nuevo sector urbano apto para la construcción de viviendas.

En ese sentido, detalló que el desarrollo del proyecto contempló diversas intervenciones vinculadas a la preparación del terreno y a la instalación de los servicios básicos necesarios para garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad.

Entre los trabajos realizados se encuentran tareas de nivelación del suelo, ampliación de las redes de infraestructura sanitaria, que incluyen tanto la provisión de agua potable como el sistema de desagües cloacales, además de la extensión de la red de energía eléctrica y la instalación de alumbrado público con luminarias LED, una tecnología que permite mejorar la iluminación del espacio público y al mismo tiempo optimizar el consumo energético.

Más trabajos en el predio

Batallánez adelantó además que en los próximos días el personal de la Dirección de Redes e Infraestructura continuará trabajando en el lugar con el objetivo de completar las conexiones sanitarias necesarias para el funcionamiento del barrio.

“Se estarán ejecutando las acometidas de los servicios sanitarios, es decir, las conexiones entre la red troncal de agua y de cloacas y cada uno de los lotes. De esta manera se dejarán los servicios disponibles en la vereda, en lo que es la línea municipal, para que posteriormente cada adjudicatario pueda realizar su conexión domiciliaria cuando avance con la construcción de la vivienda”, explicó.

Estas intervenciones permitirán avanzar posteriormente en nuevas tareas vinculadas al acondicionamiento de las calles internas del sector. Según detallaron desde el Municipio, una vez finalizados los trabajos de redes se procederá a la consolidación de las calles para mejorar la transitabilidad y facilitar el acceso a cada uno de los lotes que integran esta nueva área del barrio.

Para la gestión municipal, la concreción de esta etapa representa el resultado de un esfuerzo sostenido en el tiempo que combina inversión pública, planificación urbana y el compromiso de las familias beneficiarias. “Es el corolario de muchos meses de trabajo y de una inversión económica muy importante por parte del Municipio, pero también es fruto del compromiso de las familias que resultaron adjudicatarias y que cumplieron con el plan de pago establecido. Este es un proyecto que funciona justamente gracias a ese involucramiento y responsabilidad compartida”, subrayó el funcionario.

Un programa municipal en Pergamino

El programa Solares forma parte de una política pública que la Municipalidad de Pergamino viene desarrollando desde hace varios años con el objetivo de generar suelo urbano a valores accesibles y facilitar el acceso a la tierra a familias que buscan construir su vivienda propia. En este marco, Batallánez adelantó que el Municipio ya trabaja en nuevas iniciativas para ampliar el alcance del programa y continuar ofreciendo oportunidades a más vecinos de la ciudad.

“Ya estamos pensando en lo que será el proyecto Solares V, que representará un nuevo escalón dentro de este programa. La idea es seguir generando suelo urbano a valores razonables y mantener una herramienta que ha demostrado ser muy efectiva para muchas familias de Pergamino”, señaló.

Familias adjudicadas y muchas expectativas

De acuerdo con los datos aportados por el área de Desarrollo Social, desde la implementación de este programa municipal más de 2.500 familias del Partido de Pergamino han podido acceder a un terreno en condiciones favorables, no solo en relación con el valor de los lotes sino también con las modalidades de financiación y los plazos de pago establecidos.

Finalmente, el secretario de Desarrollo Social reafirmó el compromiso del Municipio de continuar impulsando este tipo de iniciativas que, además de contribuir a mejorar las condiciones habitacionales de los vecinos, permiten ordenar el crecimiento de la ciudad y planificar el desarrollo urbano de manera sostenida. “Vamos a seguir trabajando en la generación de suelo urbano y en políticas que permitan que más familias puedan cumplir el sueño de la casa propia. Pergamino se ha convertido en un lugar de referencia en este tipo de programas y nuestro objetivo es continuar fortaleciendo ese camino”, concluyó Batallánez.