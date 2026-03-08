El Jardín Santa Julia de Pergamino inaugura la Sala de 2 años y completa su propuesta educativa

El Jardín Santa Julia iniciará mañana una nueva etapa en su historia institucional con la apertura de la Sala de 2 años, una incorporación que permitirá completar la unidad académica del nivel inicial y ampliar la propuesta educativa destinada a la primera infancia en la ciudad de Pergamino .

Con más de cuatro décadas de trayectoria —la institución fue fundada en 1983— el jardín de infantes suma este nuevo espacio pedagógico pensado especialmente para los más pequeños, donde el juego, la música, el movimiento y distintas propuestas didácticas serán las herramientas centrales para favorecer experiencias de aprendizaje significativas.

La nueva sala comenzará a funcionar con 18 alumnos, alcanzando el cupo completo, lo que refleja el interés y la confianza de las familias en la propuesta educativa del establecimiento.

Según pudo saber LA OPINION en diálogo con la directora del Jardín de Infantes Santa Julia, Ana Victoria Cuesta, la idea de abrir la sala de dos años surgió a partir de una conversación informal entre el padre Ariel y docentes de la institución, que tuvo lugar en la previa de una misa dominical.

En ese intercambio se planteó la posibilidad de poner en funcionamiento un jardín maternal, teniendo en cuenta que el establecimiento cuenta con un predio destinado para ese fin. Sin embargo, durante el diálogo se evaluó que lo más conveniente sería comenzar con la apertura de una sala de dos años, ya que desde hacía tiempo varias familias manifestaban la necesidad de contar con este espacio educativo.

A partir de esa iniciativa, el representante legal de la institución solicitó a la secretaria del establecimiento que comenzara a reunir la información necesaria sobre las resoluciones y disposiciones requeridas para concretar el proyecto. En ese proceso también se contó con el acompañamiento de la inspectora del Nivel Inicial, quien brindó asesoramiento sobre los aspectos organizativos y normativos necesarios para la apertura.

Adecuación del espacio

Posteriormente, el padre Ariel mantuvo un encuentro con un arquitecto y recorrieron las instalaciones del jardín con el objetivo de analizar el predio disponible y definir cuál sería el sector más adecuado para el funcionamiento de la nueva sala.

Como resultado de esas gestiones, durante el mes de octubre comenzaron los trabajos de acondicionamiento del espacio. Las tareas incluyeron el desmalezamiento del terreno, la extracción de pinos y otros árboles, el traslado de un olivo y la preparación general del sector, con el objetivo de adaptarlo a las necesidades del nuevo espacio educativo.

De esta manera, el Jardín Santa Julia avanzó de forma concreta en la concreción de este proyecto que prioriza el desarrollo integral, el juego y el aprendizaje en un entorno cuidado y estimulante.