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    • "Pirulo" ingresó al patio de un vecino, intentó agredir a una policía y lo frenaron con un disparo antitumulto

    El sujeto fue hallado dentro del patio de un vecino del barrio Parodi, intentó golpear a una agente y otra efectiva disparó cartuchería antitumulto.

    30 de marzo de 2026 - 17:04
    Los vecinos y comerciantes de avenida Juan B. Justo lo denunciaron en varias oportunidades por protagonizar incidentes frente a los locales.

    Los vecinos y comerciantes de avenida Juan B. Justo lo denunciaron en varias oportunidades por protagonizar incidentes frente a los locales.

    LA OPINION

    Un hombre conocido en el barrio Centenario como “Pirulo” protagonizó durante la madrugada de este domingo un nuevo episodio de violencia en la vía pública, luego de ser descubierto dentro de un patio, donde intentó agredir a una agente policial durante la intervención y lo redujeron de un disparo de cartuchería antitumulto efectuado por otra integrante de la fuerza policial.

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    El procedimiento se inició alrededor de las 4:30, a partir de un llamado al servicio de emergencias 911 que alertó sobre la presencia de un intruso en una vivienda de calle Marasso, en la zona comercial del barrio Parodi.

    Al arribar al lugar, el personal policial se entrevistó con el propietario de la casa, un mecánico de 55 años, quien relató que había advertido movimientos extraños en el patio de su propiedad y al revisar detectó a un hombre dentro del inmueble.

    Pirulo en lo de un vecino

    Los efectivos inspeccionaron el sector y localizaron al sospechoso, un vecino de 54 años conocido en el barrio por el apodo de “Pirulo”, domiciliado a pocos metros del lugar del incidente.

    De acuerdo con la reconstrucción policial, el ingreso se habría producido atravesando patios internos de viviendas linderas, en una maniobra que generó alarma en el propietario, quien solicitó asistencia inmediata.

    Cuando el personal intentó retirarlo del lugar y concretar la identificación, el hombre reaccionó de manera violenta y lanzó golpes de puño contra una sargento del Comando de Patrulla, situación que obligó a una segunda agente a intervenir de manera inmediata.

    Fue en ese momento cuando una camarada de la fuerza accionó una escopeta con cartuchería antitumulto, impactando sobre el agresor para neutralizar el ataque y evitar lesiones a la uniformada.

    Tras recibir el impacto, el hombre logró escapar a pie y se dirigió hacia la zona de su domicilio, donde posteriormente se realizó una recorrida policial sin resultados positivos.

    Fuentes del procedimiento señalaron que ninguna de las policías resultó lesionada y que el propietario de la vivienda finalmente decidió no formalizar denuncia penal por el ingreso no autorizado.

    La causa fue caratulada como violación de domicilio y atentado a la autoridad, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7, que evaluará las actuaciones y eventuales medidas posteriores.

    El episodio volvió a poner en escena a un hombre conocido por vecinos del sector por reiterados incidentes de alteración en la vía pública y conflictos en la zona comercial del barrio Centenario, donde en distintas oportunidades debió intervenir personal policial.

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